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        Haberler Gündem 3. Sayfa Okuldan atılan öğrenci okul müdürünü vurdu!

        Okuldan atılan öğrenci okul müdürünü vurdu!

        İstanbul'da, yabancı uyruklu öğrenci, liseden atılmasından sorumlu tuttuğu okul müdürü İbrahim Oktugan'a silahla 5 el ateş etti. Odasında uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan okul müdürü hastaneye kaldırılırken, şüpheli olay yerinden kaçarak uzaklaştı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 13:57 Güncelleme: 07.05.2024 - 13:57
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        Okuldan atılan öğrenci okul müdürünü vurdu!
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        İstanbul'da olay, Eyüpsultan ilçesinde, saat 10.00 sıralarında Özel Eyüpsultan Final Akademi Anadolu Lisesi’nde meydana geldi.

        IRAKLI ÖĞRENCİ OKULDAN ATILMIŞ

        İHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, Irak asıllı olduğu iddia edilen Y.K., Aralık 2023 tarihinde öğretmeni ve ardından okul müdürü İbrahim Oktugan’la yaşadığı sorunların ardından okuldan atıldı.

        OKUL MÜDÜRÜNÜ 5 KURŞUNLA AĞIR YARALADI

        Öğretmenleri ile sorun yaşadığı gerekçesiyle okuldan atılan Y.K., 5 ay sonra liseye gelerek okul müdürü İbrahim Oktugan’ın odasına girdi. Yanında getirdiği silahı belinden çıkararak okul müdürünü hedef alan Y.K., 5 el ateş ederek İbrahim Oktugan’ı ağır şekilde yaraladı.

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        OLAYIN ARDINDAN KOŞARAK KAÇTI

        Gerçekleşen olayın ardından Y.K. olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Silah seslerini duyan öğrenci ve öğretmenler panik halinde sınıflarından dışarı çıktı.

        MESLEKTAŞLARI KANLAR İÇİNDE BULDU

        Odaya gelen öğretmenler, okul müdürünü kanlar içinde yerde gördü ve bunun üzerine polis ekiplerine haber verdir.

        Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, kaçan şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor. Öte yandan, 4 okul öğrencisi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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