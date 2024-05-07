Okuldan atılan öğrenci okul müdürünü vurdu!

İstanbul'da olay, Eyüpsultan ilçesinde, saat 10.00 sıralarında Özel Eyüpsultan Final Akademi Anadolu Lisesi’nde meydana geldi.

IRAKLI ÖĞRENCİ OKULDAN ATILMIŞ

İHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, Irak asıllı olduğu iddia edilen Y.K., Aralık 2023 tarihinde öğretmeni ve ardından okul müdürü İbrahim Oktugan’la yaşadığı sorunların ardından okuldan atıldı.

OKUL MÜDÜRÜNÜ 5 KURŞUNLA AĞIR YARALADI

Öğretmenleri ile sorun yaşadığı gerekçesiyle okuldan atılan Y.K., 5 ay sonra liseye gelerek okul müdürü İbrahim Oktugan’ın odasına girdi. Yanında getirdiği silahı belinden çıkararak okul müdürünü hedef alan Y.K., 5 el ateş ederek İbrahim Oktugan’ı ağır şekilde yaraladı.