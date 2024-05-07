Zaniolo'nun menajerinden açıklama! İngiltere'de devam edecek mi?

INTER'İN ŞAMPİYONLUĞU

“Inter zafer dolu, heyecan verici bir yolculuk geçirdi. İyi inşa edilmiş bir takım ve şampiyonluğu kazanmayı hak etti. Son dönemdeki mali sorunlar göz önüne alındığında harika işler yaptı. Bunun için Marotta ve Ausilio büyük bir alkışı hak ediyor."