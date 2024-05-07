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        Haberler Magazin Serenay Sarıkaya: Reklam aşkları M.Ö'de kaldı - Magazin haberleri

        Serenay Sarıkaya: Reklam aşkları M.Ö'de kaldı

        Serenay Sarıkaya, Mert Demir ile olan ilişkisinin reklam amaçlı olduğu iddialarına sert tepki gösterdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.05.2024 - 22:14 Güncelleme: 07.05.2024 - 22:30
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        Serenay Sarıkaya'nın başrolünde yer aldığı, dijital platform dizisi, 'Kimler Geldi Kimler Geçti'nin galası gerçekleştirildi. Sarıkaya, kırmızı halıda gazetecilerin sorularını cevapladı.

        Serenay Sarıkaya ile Mert Demir, birlikte ilk kez 22 Nisan'da görüntülenmişti.

        Serenay Sarıkaya'ya Mert Demir ile birlikteliğinin reklam amaçlı olduğu iddialarına yönelik ne düşündüğüne yönelik bir soru yöneltildi. Sarıkaya, söz konusu iddialara karşı bir hayli kızgın olduğunu dile getirerek; "Böyle şeyler milattan öncede kalmadı mı ya? Gerçek hayatta böyle şeyler var mı? Bana inanması çok güç geliyor, insanların buna inanması da bana çok tuhaf geliyor. Bunlar gerçek hayatta yok ya, ben böyle yaşamıyorum. Hiç yeri değil bunun için. Başka bir zaman daha özel bir yerde inşallah konuşuruz bunu. Bunlar çok konuşulacak şeyler gibi gelmiyor bana. Şu an başka bir şeyin heyecanı var hepimizin üstünde. Bunu da başka bir şeyle bozmak istemem. Keyfimiz çok yerinde, çok teşekkür ederiz" dedi.

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        #serenay sarıkaya
        #Mert Demir
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