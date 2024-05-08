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        Haberler Dünya ABD İsrail'e mühimmat sevkiyatını durdurdu mu?

        ABD İsrail'e mühimmat sevkiyatını durdurdu mu?

        6 Mayıs akşamı Hamas, Mısır ve Katar'ın teklif ettiği ateşkesi onayladığını bildirirken, İsrail Savaş Kabinesi, Refah'ta saldırılara devam kararı almıştı. Dün sabah saatlerinde ise İsrail, Refah'a kara operasyonu başlattı. Bölgede tansiyon yeniden yükselirken, Reuters'a konuşan ABD'li bir yetkili, ABD'nin İsrail'e mühimmat sevkiyatını durdurduğunu söyledi

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 08.05.2024 - 07:46 Güncelleme: 08.05.2024 - 07:59
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        ABD İsrail'e mühimmat sevkiyatını durdurdu mu?
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        Reuters'a konuşan üst düzey bir ABD'li yetkili, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Refah kentini işgal etmeye yönelik bariz hamlelerine karşı geçen hafta İsrail'e mühimmat sevkiyatını durdurduğunu söyledi.

        İsrail-Hamas çatışmaları aylardır devam ederken, ABD'de binlerce insan çok kez ABD'nin İsrail'e yönelik desteğini kesmesi için protesto düzenlendi. Yaklaşık 3 hafta önce Columbia Üniversitesi'nde öğrencilerin başlattığı protestolar ülke genelindeki üniversitelere yayıldı.

        6 Mayıs akşamı, Hamas Mısır ve Katar'ın teklif ettiği ateşkesi onayladığını bildirirken, İsrail Savaş Kabinesi ise Refah'ta saldırılara devam kararı aldı. Dün sabah saatlerinde ise İsrail, Refah'a kara operasyonu başlattı.

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        ABD'nin İsrail'e desteğine tepkilerin arttığı, Refah'a sığınan binlerce Filistinlinin bölgeden kaçmaya çalıştığı günde Reuters'a konuşan ABD'li üst düzey yetkili, ABD'nin geçen hafta İsrail'e mühimmat sevkiyatını durdurduğunu söyledi.

        "İSRAİL'İN REFAH'A SALDIRI PLANI YAPTIĞI DÖNEMDE..."

        İsminin açıklanmaması kaydıyla konuşan ABD'li yetkili, İsrail'in Refah'a saldırma planı yaptığı sıralarda, "Nisan ayından itibaren Refah'ta kullanılabilecek belirli silahların İsrail'e gönderilmesi teklifini dikkatle incelemeye başladık" dedi.

        "İNCELEME SONUCUNDA GEÇEN HAFTA MÜHİMMAT SEVKİYATINI DURDURDUK"

        ABD'li yetkili, "Bu incelemenin sonucunda geçen hafta mühimmat sevkiyatını durdurduk." açıklamasında bulundu.

        Reuters'a konuşan yetkili, sevkiyat kısıtlamasının bin 800 adet 2000 lb'lik bomba ve bin 700 adet 500 lb'lik bombadan oluştuğunu söyledi. Associated Press (AP) ve Agence France-Presse (AFP) de üst düzey bir ABD'li yetkilinin benzer yorumlarda bulunduğunu aktardı.

        Kaynak, "Özellikle 2000 lb'lik bombaların son kullanım şekline ve Gazze'nin diğer bölgelerinde gördüğümüz gibi yoğun kentsel ortamlarda yaratabilecekleri etkiye odaklandık. Bu sevkiyata nasıl devam edeceğimiz konusunda nihai bir karar vermedik" ifadelerini kullandı.

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        İSRAİLLİ YETKİLİ YORUM YAPMADI

        İsminin açıklanmaması kaydıyla Reuters'a konuşan üst düzey bir İsrailli yetkili ise, silah sevkiyatında herhangi bir duraklama olduğunu doğrulamadı ve "Başbakan'ın daha önce de söylediği gibi, tırnaklarımızla savaşmak zorunda kalırsak o zaman yapmamız gerekeni yapacağız." açıklamasında bulundu.

        BEYAZ SARAY VE PENTAGON'DAN YORUM YOK

        Reuters haberinde Beyaz Saray ve Pentagon'un yorum yapmaktan kaçındığını ifade etti.

        İsrail güçleri Salı günü Gazze ile Mısır arasındaki Refah'taki ana sınır kapısını ele geçirdi ve bu küçük bölge yardım gönderilmesini sağlayan yolu kapattı. Pazartesi günü İsrail ordusu, Refah'ın doğusundaki 100 bin kişiye tahliye uyarısında bulunmuştu.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #ABD
        #israil
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