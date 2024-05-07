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        Haberler Dünya TikTok yasaklanmasının önünü açan yasa nedeniyle ABD yönetimine dava açtı

        TikTok yasaklanmasının önünü açan yasa nedeniyle ABD yönetimine dava açtı

        ABD Senatosu, TikTok'un sahibi Çinli şirketi hisselerini satmaya zorlayan, aksi halde uygulamanın Amerika'da yasaklanmasına neden olabilecek tartışmalı yasa tasarısını onayladı. ABD Başkanı Joe Biden'ın imzalayacağını söylediği tasarı, sosyal medya platformunun sahibi ByteDance'a hisselerini satması için dokuz ay tanıyor. Tasarıya karşı çıkan ByteDance ise ABD yönetimine dava açtı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 21:54 Güncelleme: 07.05.2024 - 21:54
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        TikTok, ABD'ye dava açtı
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        TikTok ve Çinli sahibi ByteDance, sosyal medya uygulamasının devredilmesinin, devredilmemesi halinde ise yasaklanmasının önünü açan yasa nedeniyle ABD yönetimine dava açtı.

        Başkent Washington'daki Temyiz Mahkemesi'ne sunulan dava dilekçesinde, söz konusu yasanın anayasaya aykırı olduğu ileri sürüldü.

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        Dava dilekçesinde, TikTok'un ABD'de faaliyet göstermesine izin vermek için yasanın talep ettiği satışın "ne ticari, ne teknolojik ne de yasal olarak" mümkün olmadığı belirtildi.

        Çinli ByteDance firmasının ana ortağı olduğu TikTok'un ABD'de devredilmesinin, devredilmemesi halinde ise yasaklanmasının önünü açan yasa tasarısı 24 Nisan'da ABD Başkanı Joe Biden tarafından imzalanarak yürürlüğe girmişti.

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        "Ulusal güvenlik tehdidi oluşturduğu" gerekçesiyle TikTok'un yasaklanmasının önünü açan yasa, Çin ByteDance firmasına platformu devretmesi için 19 Ocak 2025'e kadar süre veriyor. Aksi takdirde TikTok'un ABD'deki internet uygulama mağazalarından çıkarılması öngörülüyor.

        "BİLGİLER ÇİN'E İLETİLİYOR"

        Cumhuriyetçiler ve Demokratların ortak oylarıyla kabul edilen tasarıya destek verenler, Pekin merkezli ByteDance firmasının TikTok aracılığıyla elde ettiği, Amerikan vatandaşlarına ait bilgilerin Çin yönetimine iletildiğini savunuyor.

        Tasarıya karşı çıkan Kongre üyeleri, TikTok'un veri toplayıp Çin'e ilettiği iddiasının ispata muhtaç olduğunu ve uygulamanın yasaklanmasının "ifade özgürlüğünün kısıtlanması" anlamına gelebileceğini belirtiyor.

        TikTok yönetimi ise bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve ABD'de diğer sosyal medya platformları gibi tamamen Amerikan yasalarına göre çalıştıklarını iddia ediyor.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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