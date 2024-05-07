Oğuzhan Genç yazdı: İlk görev tamam!

Ligde Çaykur Rizespor'u yenerek nefes alan Beşiktaş, kötü geçen sezonun elde kalan tek hedefi olan kupa yarı finalinde Ankaragücü'nü ağırladı. Beşiktaş taraftarı, sezonun belki de en önemli maçında görevini yerine getirmiş, bu sezon çok nadir dolan tribünleri tıklım tıklım doldurmuştu.

Beşiktaş da bu atmosferde ligdeki son haftalardaki performansı da göz önünde bulundurunca kötü başlamadı maça. Siyah-beyazlılar istekliydi ama Ankaragücü de ilk maçtaki gibi dirençliydi. Bu hareketlilik iki tarafa da gol getirmedi ilk 45 dakikada... REKLAM

İkinci yarının başında Ankaragücü, Beşiktaş kalesini yoklayarak başlasa da Mert Günok devredeydi. Musrati ve Semih'in kenara gelmesi risk gibi görünse de Beşiktaş yine oyunu öne doğru yıktı. Tam o anlarda Ankaragücü'nün gereksiz özgüveni geldi. 70'te geriden pasla çıkarken baskı hatayı getirdi, Muçi de sert vurup kaleciye çarpmasına rağmen affetmedi.