Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci şoku! Derbide...
Fenerbahçe'nin, Süper Lig'de oynadığı TÜMOSAN Konyaspor maçında sakatlanan İrfan Can Kahveci'nin durumu belli oldu. Yıldız futbolcunun Galatasaray derbisinde oynaması beklenmiyor. İşte detaylar...
Süper Lig'de Konyaspor ile deplasmanda oynadığı maçtan 0-0 beraberlikle dönen Fenerbahçe, şampiyonluk şansını da zora soktu. Sarı-lacivertlilerde Konyaspor karşılaşmasında sakatlanan İrfan Can Kahveci'nin durumu belli oldu.
2 HAFTA YOK
TRT Spor'da yer alan habere göre, Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'nin sol alt adalesinde 2.derece yırtık tespit edildi. Milli futbolcunun 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
DERBİDE OLMAYACAK
İrfan Can Kahveci'nin, ligin 37. haftasındaki Galatasaray derbisinde forma giymesi beklenmiyor.
Fenerbahçe'de bu sezon 46 maçta süre bulan İrfan Can Kahveci 18 gol, 12 asistlik performans ortaya koydu.