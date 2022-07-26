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Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa'da korkunç olay: 5. kattan düşen bebek hayatını kaybetti... - Haberler
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Bursa'da 5'inci kattan düşen Asel bebek kurtarılamadı

Bursa'da 1 yaşındaki Asel, 5'inci kattaki evlerinin balkonunda oyun oynadığı sırada yere düştü. Ağır yaralanan Asel, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı

Bursa'da korkunç olay: 5. kattan düşen bebek hayatını kaybetti... - Haberler
Asel bebek, 5'inci kattan düştü
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DHA

Bursa'da, 5'inci kattaki evlerinin balkonundan düşen 1 yaşındaki Asel, kurtarılamadı.

Olay, dün öğle saatlerinde İnegöl ilçesi Yunus Emre Mahallesi Kanarya Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Asel Aladağ, apartmanın 5'inci katında bulunan evlerinin balkonun oynadığı sırada aşağı düştü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaklaşık 15 metre yükseklikten beton zemin düşen bebek, ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı bebek, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Asel bebek, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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