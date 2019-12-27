Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2020 yılı için geçerli olan asgari ücret rakamını Bakanlığın Reşat Moralı Salonunda açıkladı. Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak belirlendi. Böylece geçen yıla göre net asgari ücret yüzde 15,03 oranında artmış oldu.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde toplandı.

2002'de net 184 lira olan asgari ücreti 2019'da net 2 bin 20 lira 90 kuruşa yükselttiklerini belirten Selçuk, "Böylelikle asgari ücrette son 17 yılda reel olarak yüzde 142, nominal olarak yaklaşık 10 kat artış sağlandı. AB ülkeleriyle kıyasladığımızda da satın alma gücü paritesine göre 2002'de 15. sıradayken 2019'da 10. sıraya yükselmiş durumdayız." dedi.

Asgari ücretin sosyal yardım ve hizmetlerde önemli bir kriter olduğunu vurgulayan Selçuk, asgari ücretin genel sağlık sigortası, SGK borçlanması, asgari geçim indirimi gibi birçok hesaplamayı etkilediğini, yeni rakamı belirlerken bu dengeleri ve toplumun tüm kesimlerini gözettiklerini söyledi.

“Geçen Yıla Göre Net Asgari Ücret Yüzde 15,03 Oranında Arttı”

Son 18 yılda asgari ücretin 12'sinin işveren temsilcileriyle imzalanan oy çokluğuyla, 2'sinin işçi temsilcileriyle imzalanan oy çokluğuyla ve 4'ünün ise oy birliğiyle belirlendiğine dikkati çeken Selçuk, yeni asgari ücret rakamıyla ilgili şunları kaydetti:

"Bu sene de asgari ücret tespit komisyonumuz kararını oy çokluğu ile almış bulunmakta. Bu haberi bekleyen milyonlarca vatandaşımızı daha fazla bekletmeden asgari ücret rakamlarını açıklamak istiyorum. 1 Ocak 2020'den itibaren geçerli olacak asgari ücret, brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak belirlenmiştir. Böylece, geçen yıla göre net asgari ücreti yüzde 15,03 oranında artırmış bulunmaktayız. Merkez Bankası 2019 beklenen yıl sonu enflasyon oranı yaklaşık yüzde 12 olarak öngörülmekteydi. Dolayısıyla 3 puan üstünde bir artış sağlayarak, işçimizi enflasyona ezdirmeyeceğimize dair sözümüzü bir kere daha tutmuş olduk. Bu oran 2020 hedef enflasyonu yüzde 8,5'un, bütçe artışı oranı olan yüzde 14’ün de üstünde."

“Mutlu ve Üretken Birey, Uyumlu Aile ve Daha Müreffeh Bir Türkiye”

Bakan Selçuk, 2002'ye kıyasla da reel olarak yani enflasyonu göz önüne alarak yüzde 154 oranında artış sağlandığını belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

"Aylık net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak açıkladığımız asgari ücret, bekar ve çocuksuz bir çalışan için geçerli. Üç çocuklu ve evli bir işçi için asgari ücret 2 bin 479 lira 21 kuruş olacak. Dolayısıyla bu sene oy çokluğu ile belirlediğimiz ücreti de gönül isterdi ki işçi temsilcilerimizle beraber oy birliği ile imzalayalım. Biz her daim işçilerimizi korumaya devam ettik, edeceğiz. İşçilerimizi yüksek rakama ulaşmaları için işverenin verdiği rakamdan daha yüksek bir ücret artışına kavuşmalarına sağlamak adına bu sene asgari ücret desteğini tüm işletmeler için 75 lira olarak sürdürmeye devam edeceğiz. Mutlu ve üretken birey, uyumlu aile ve daha müreffeh bir Türkiye hedefimiz doğrultusunda 2020 yılı için geçerli olacak asgari ücretin başta çalışanlarımıza, ailelerine ve işverenlerimize olmak üzere toplumumuzun tüm kesimlerine hayırlı olmasını temenni ediyorum. Daha çok emek veren, daha çok değer üreten, yerli ve milli üretimini artıran; daha güçlü bir Türkiye yolunda bizlere liderlik eden sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bu süreç boyunca verdiği destekler için şükranlarımı sunuyorum. Hayırlı, uğurlu ve bereketli olsun."

Bekar bir işçi için Asgari Geçim İndiriminin (AGİ) 220 lira 73 kuruş olarak belirlendiği yeni asgari ücretin işverene maliyeti ise 3 bin 458 lira 3 kuruş oldu.

Yeni yılda brüt 2 bin 943 lira olacak asgari ücrette, 412 lira 2 kuruş SGK primi, bekar çocuksuz bir işçi için 154 lira 51 kuruş gelir vergisi, 22 lira 34 kuruş damga vergisi ve 29 lira 43 kuruş işsizlik sigortası işçi payı kesintileri olacak.

Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ise 2 bin 943 lirası brüt asgari ücret, 456 lira 17 kuruşu SGK işveren primi ve 58 lira 86 kuruşu işsizlik sigortası işveren primi olmak üzere toplam 3 bin 458 lira 3 kuruş şeklinde hesaplandı.

Asgari Ücret Desteği 75 Lira Uygulanacak

Asgari ücrette yapılan yeni artışla birlikte çalışanları yakından ilgilendiren AGİ rakamları şu şekilde oldu:

"Bekar bir işçi için 220 lira 73 kuruş, evli (eşi çalışmayan) işçi için 264 lira 87 kuruş, evli (eşi çalışmayan) 1 çocuklu işçi için 297 lira 98 kuruş, evli (eşi çalışmayan) 2 çocuklu işçi için 331 lira 9 kuruş, evli (eşi çalışmayan) 3 çocuklu işçi için 375 lira 23 kuruş."

Öte yandan, hali hazırda 500 ve üzeri sigortalı çalıştıran iş yerleri için 101 lira, 500'ün altında sigortalı çalıştıran iş yerleri için ise 150 lira olan asgari ücret desteği, tüm işverenleri kapsayacak şekilde 75 lira olarak uygulanacak.

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (AGİ) 2020 YILINDA NASIL ŞEKİLLENDİ?

2007’den önce vergi iade zarfları vardı. Tüm çalışanlar yıl boyu alışverişlerinde topladıkları fiş ve faturaları zarfa yazıp işyerlerine verip vergi iadesi alıyorlardı. 2007’den itibaren vergi iadesi kaldırılarak yerine AGİ uygulaması geldi. İşverenler, çalışanların ücretleri üzerinden hesapladıkları vergiyi, AGİ kadar daha az ödüyorlar vergi dairesine. Hesaplanan AGİ’yi de çalışana net ücretlerine ilaveten ödüyorlar. AGİ’nin hesabı ise asgari ücret üzerinden yapılıyor. AGİ’den kaynaklı çalışana ödenecek yıllık tutar; yıllık asgari ücretin yarısına yüzde 15 oranı uygulanarak bulunuyor (GVK Md. 32).

Asgari ücret zammının ardından AGİ'nin 2020 yılı en düşük tutarı 220,73 TL, en yüksek tutarı 375,23 TL olarak hesaplandı.

İşte çalışanın medeni durumu ve çocuk sayısına göre AGİ tablosu: