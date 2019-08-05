Asgari ücret ne kadar? sorusu asgari ücretliler tarafından araştırılırken, AGİ ne kadar? sorusu tüm çalışanların sorduğu soruların başında geliyor. AGİ, çalışanın bakmakla yükümlü olduğu kişilere göre değişiklik gösteriyor. Örneğin; bekar bir çalışanın AGİ ücreti ile eşi çalışmayan çocuklu bir çalışanın alacağı AGİ ücreti farklılık gösteriyor. 2019 AGİ ücretleri ve asgari ücret zam oranı haberimizde.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun uzun görüşmelerinin ardından 2018'in son günlerinde asgari ücret belirlendi. Toplantı sonunda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Asgari ücreti brüt 2 bin 558 lira net 2 bin 20 lira olarak açıkladı. Böylece, net asgari ücret yüzde 26,05 zamlanmış oldu.

AGİ NE KADAR OLDU? (2019)

Bu durumda 2019 yılında bekar bir çalışanın AGİ ücreti 191,85 TL, Evli eşi çalışmayan 230,22 TL, Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 259,00 TL oldu.

2019 AGİ TABLOSU

Asgari Geçim İndirimi (AGİ) 2019 Hesaplama

(01.01.2019 - 31.12.2019) Medeni Durum Aylık Tutar Bekar 191,85 TL Evli eşi çalışmayan 230,22 TL Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 259,00 TL Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 287,78 TL Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 326,15 TL Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 326,15 TL Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 326,15 TL Evli eşi çalışan 191,85 TL Evli eşi çalışan 1 çocuklu 220,63 TL Evli eşi çalışan 2 çocuklu 249,41 TL Evli eşi çalışan 3 çocuklu 287,78 TL Evli eşi çalışan 4 çocuklu 306,96 TL Evli eşi çalışan 5 çocuklu 326,15 TL





AGİ NEDİR?

2008’den sonra fiş toplanarak alınabilen vergi iadesinin yerini alan Asgari Geçim İndirimi (AGİ),kısaca devletin çalışana ve bakmakla yükümlü olduğu kişilere bakarak (eşi, çocukları…) ödediği vergi iadesidir.

NASIL HESAPLANIR?

AGİ mevcut yılın asgari ücret ödemelerine göre belirlenir. Yılın ilk 6 ayı için asgari ücretin ne kadar olacağı belli olduktan sonra yıllık toplam da hesaplanır ve bu tutar AGİ indirim oranı ile çarpılır. Elde edilen tutar en düşük gelir vergisi oranı (%15) ile çarpılarak bulunan değer 12’ye bölünür ve böylece aylık AGİ miktarı hesaplanmış olur.

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ ORANLARI

Çalışanın kendisi %50

Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş %10

1. çocuk %7,5

2. çocuk %7,5

3. çocuk %10

4. çocuk %5