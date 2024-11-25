Asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte asgari ücrete dair son gelişmeler
Tüm vatandaşları ilgilendiren asgari ücret zammı görüşmeleri, Aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanması ile başlayacak. Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret, işçi tarafından 5, işveren tarafından 5 ve hükümet temsilcilerinden 5 kişi olmak üzere toplam 15 kişilik heyet tarafından belirleniyor. Şimdiden, asgari ücret zam tahminlerine ilişkin farklı senaryolar konuşuluyor. Peki, asgari ücret için konuşulan rakamlar nedir? İşte, asgari ücrette son gelişmeler...
Asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Kamuoyunda asgari ücrete ilişkin muhtemel senaryolar konuşulurken, Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu dört toplantının ardından nihai kararını açıklayacak. 7 milyondan fazla kişiyi ilgilendiren asgari ücret zammı için şimdiden birçok senaryo konuşuluyor. İşte, asgari ücrete dair son gelişmeler ve konuşulan rakamlar...
"ÇALIŞANLARIMIZI ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ"
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının 2025 yılı bütçe görüşmelerinin ardından milletvekillerinin sorularını yanıtladı.
Asgari ücretin, komisyon tarafından belirlendiğini anımsatan Şimşek, "Bu aşamada değerlendirmede bulunmam doğru olmaz. Gönül ister ki katma değeri yüksek ürünler üretelim, verimliliğimiz, teknolojik boyutu çok yüksek olsun ve asgari ücretimiz bunun çok çok üstünde olsun. Biz oraya ulaşmak için zaten yapısal reform gündeminde en büyük başlığı AR-GE'ye, teknolojik, yeşil ve dijital dönüşüme ayırdık." diye konuştu.
Şimşek, en düşük memur maaşının son 22 yılda reel olarak yüzde 238 arttığına, dolar bazında 238 dolardan 1139 dolara çıktığına dikkati çekerek en düşük emekli maaşının reel yüzde 543, dolar bazında yüzde 812 yükseldiğini belirtti. Asgari ücretin reel yüzde 212, dolar bazında yüzde 343 arttığının altını çizen Şimşek, "Çalışanlarımızı hiçbir şekilde enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz. Geçen sene asgari ücret yüzde 107,5 arttı. Geçen sene enflasyon neydi? Yüzde 65. Bu sene enflasyon yüzde 44'e revize edildi, yüzde 49 vermişiz." değerlendirmesinde bulundu.
TÜRK-İŞ'TEN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), enflasyonla mücadele konusunda savunulan düşük asgari ücret yaklaşımının kabul edilmeyeceğini bildirdi.
TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu 25. Çalışma Dönemi Altıncı Toplantısı konfederasyon genel merkezinde gerçekleştirildi. Toplantının ardından yapılan açıklamada, asgari ücret için şu ifadeler kullanıldı;
"Asgari ücret konusunda başta IMF olmak üzere uluslararası örgütlerden sermaye kuruluşu temsilcilerine kadar birçok kişi ve kurumun tutar veya artış oranı açıkladığının altı çizilen açıklamada, “Burada bir algı operasyonu yürütülmekte ve enflasyonla mücadele için düşük asgari ücret gerektiği savunulmaktadır. TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu bu yaklaşımı kabul etmemektedir. Kurul, asgari ücret konusunda bir rakam açıklamak yerine tespit yapılırken temel alınması gereken ilkelerin önemli olduğuna ve komisyon çalışmalarında ilkelerin savunulması gerektiğine işaret etmektedir. 2025 yılı için tespit edilecek asgari ücret, işçi ve ailesinin günün ekonomik ve sosyal şartlarına göre insanca yaşamasını mümkün kılacak, insanlık onuruyla bağdaşacak bir düzeyde tespit edilmektedir."
BAKAN IŞIKHAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2025 yılı bütçelerine ilişkin sunum yaptı.
Bakan Işıkhan, 2002'de 184 lira olan asgari ücretin, reel olarak yüzde 254 artırılarak bu yıl net 17 bin 2 lira olarak uygulandığını hatırlatarak, "Aralık ayında, 2025 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek için yine komisyonumuz toplanacaktır. Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz." dedi.
IMF’DEN UYARI: ENFLASYONUN YÜKSELMESİNE YOL AÇACAK BİR ARTIŞ OLMAMALI
Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) Türkiye misyonu başkanı Jim Walsh, Türkiye'nin 1 Ocak'ta yapacağı asgari ücret artışında, "geçen yıl olduğu gibi enflasyonun ciddi şekilde yükselmesine yol açacak bir artış yapmaması gerektiğini" ve "en yoksul kesime destek önlemlerine odaklanması gerektiğini" söyledi.
CEVDET AKÇAY: ÜCRET ARTIŞLARINDA İLLA Kİ İLERİYE DÖNÜK ENDEKSLEMEYE GEÇMELİYİZ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 4. enflasyon raporu sunumunda soruları yanıtlayan TCMB Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay asgari ücrete ilişkin tavsiye merci olmadıklarını anımsatarak "Ücret dağılımında düşük vasıflı çalışanların yani asgari ücretlerinin dağılımda zarar görmemesi için artışın enflasyona zarar vermeyeceğini öngörmek lazım. Bir noktada illa ki ileriye dönük endekslemeye geçmeliyiz. Bu dönem uygun bir dönem" ifadelerini kullandı.
DARON ACEMOĞLU: İŞÇİ ÜCRETLERİ YÜKSELMELİ
Nobel ekonomi ödülünü kazanan Prof. Dr. Daron Acemoğlu, gazeteci Fatih Altaylı'nın yayınında Türkiye ekonomisi hakkında, "Türkiye'de ekonomik problemlerin en önemli kaynaklarından bir tanesi de fakirlik. İşçi ücretleri artmıyor, tek artırma yolumuz asgari ücreti artırmak. Çünkü verimlilik düşüyor. Ülkede işçi ücretleri bu kadar düşük ama aynı zamanda da yarısı asgari ücretle çalışıyor. Bu denklemde bir bozukluk var. Bunu düzetmek için işçilerin verimliliğini artırmak gerekiyor ki işçilere olan talep artsın, iş adamları üretkenlikleri, karları arttıkları için işçilere daha fazla maaş vermek zorunda kalsın. Bunu çözünce fakirliği ve işsizliği çözüyoruz böylece enflasyona yol açan dinamikler de zayıflıyor" dedi.
118 İKTİSATÇIDAN ORTAK ASGARİ ÜCRET ÇAĞRISI
118 iktisatçı ortak imzaladıkları basın açıklamasında asgari ücret artışlarında gerçekleşen enflasyon oranının dikkate alınması ve gelir dağılımını da gözeten bütüncül bir ekonomi politikası izlenmesi gerektiğini belirtti.
MUHALEFET ASGARİ ÜCRET İÇİN NE DİYOR?
CHP Genel Başkanı Özgür Özel:
"30 bin TL Biz, 'Bir asgari ücretli parayı nereye harcar, 1 senede bu ne kadar artmış?' diye baktık. 1 yılda asgari ücretlinin muhatap olduğu enflasyon yüzde 76'ya denk geliyor. Bütün sendikalara çağrımız budur; asgari ücret talebimiz 30 bin lira, bunun altında biz yokuz."
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu:
"Gerçekleşen enflasyon kadar ücret artışı yapmak, çalışanın yaşadığı refah kaybını telafi etmemektedir. İşverenlerin de durumu göz önünde bulundurularak temmuz ayında tekrar arttırılmak kaydıyla, 2025 yılının ilk yarısında net asgari ücret en az 28 bin lira olmalıdır."
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan:
"Sizin (enflasyon) tahminlerinize güvenerek geleceğimizi heba etmeyeceğiz. Asgari ücret konusunda partimizin tutumu nettir. Asgari ücret, en az 35 bin lira olmalı ve yılda 2 kez güncellenerek artırılmalıdır."
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan:
"Bu sene asgari ücretin 35 bin TL'ye çıkarılması lazım. Çünkü yoksulluk sınırı 70 bin TL'ye gelmiş durumda. Bir evde iki asgari ücret olduğunda, karı-koca asgari ücretle geçindiğinde, o eve giren miktarın en azından yoksulluk sınırına ulaşması lazım”
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu:
"33 bin 337 lira verirseniz ancak enflasyon karşısında asgari ücretliyi ezdirmemiş olursunuz. Şimdilerde şu tartışma yürüyor diyorlar ki 'ileriye dönük projeksiyonla belirleyelim.' Tahminle gerçekleşme arasında uçurum var. Bu uçurum varken kimse senin gelecek projeksiyonuna bakmaz. Buradan sendikalara sesleniyorum emekçinin sahibi olun, iktidarın sözcüsü değil.
TÜRKİYE’DE SAATLİK ASGARİ ÜCRET 3,05 EURO
AB ülkelerinde genellikle asgari ücret saatlik belirlenirken Türkiye’de günlük olarak belirleniyor. EUROSTAT istatistiklerinde Türkiye’deki brüt asgari ücret 568 euro olarak görünüyor. Ancak, bu veri temmuz ayındaki döviz kuruna göre hesaplanan tutarı gösteriyor. 2024 yılı ortalama euro kuruna göre hesaplandığında asgari ücretin güncel değeri 549 euroya düşüyor. (Net asgari ücretin güncel değeri ise 466 euro düzeyinde bulunuyor.)
Türkiye ile Avrupa Birliği üyesi ve aday ülkelerde uygulanan asgari ücreti, bu ülkelerdeki çalışma saatlerini dikkate alarak yeniden hesapladık. Türkiye’de asgari ücretle çalışan işçi bir saatlik çalışma karşılığı 2024 yılında 3,05 euro (ocak ayındaki kurla ise 3,16 euro) kazanıyor.
Türkiye’nin gerisinde sadece 2,97 euro ile Bulgaristan bulunuyor. Türkiye’nin önünde ise en yakın 3,18 euro ile Sırbistan yer alıyor. Bu üç ülkenin dışında 4 euronun altında hiçbir ülke bulunmuyor.
En düşük saatlik asgari ücret sıralamasında Sırbistan’dan sonra 4,26 euro ile Macaristan, 4,50 ile Letonya, 4,63 ile Romanya, 4,73 ile Slovakya, 4,77 euro ile de Çekya geliyor.
En yüksek saatlik asgari ücret sıralamasında ise 16,96 euro ile Lüksemburg gelirken, bu ülkeyi 16,88 euro ile Hollanda, 14,99’la İrlanda, 14,71’le Almanya, 14,22’yle Belçika, 11,88 euro ile de Fransa izliyor. Komşumuz Yunanistan’da saatlik asgari ücret 5,92 euro.
2025 ASGARİ ÜCRET ZAM SENARYOLARI
Asgari ücret zam tahminlerine ilişkin farklı senaryolar konuşulurken, yeni asgari ücret için pazarlığın başlayacağı oran da belirginleşiyor. Kamuoyunun beklentisi üzerine pazarlığın minimum yüzde 25-35 artış talebi ile başlaması bekleniyor. Asgari ücrete ilişkin muhtemel senaryolara göre ise ücretler şu şekilde şekillenecek;
Yüzde 20 zam yapılması halinde asgari ücret 20 bin 402 lira olacak.
Yüzde 25 zam yapılması halinde asgari ücret 21 bin 252 lira olacak.
Yüzde 30 zam yapılması halinde asgari ücret 22 bin 102 lira olacak.
Yüzde 35 zam yapılması halinde asgari ücret 22 bin 502 lira olacak.
Yüzde 40 zam yapılması halinde asgari ücret 23 bin 802 lira olacak.