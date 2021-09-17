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Aşı olmayı reddeden doktor koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

Kocaeli Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde görevli 43 yaşındaki Doktor Kenan Alioğlu, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Meslektaşları, Alioğlu´nun ısrarlarına rağmen aşı olmadığını belirtti

Aşı olmayı reddeden doktor koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi
DHA

Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde görevli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doktor Kenan Alioğlu, yaklaşık 2 hafta önce koronavirüs tanısıyla Kocaeli Devlet Hastanesi´nde tedaviye alındı. Durumu ağırlaşan Kenan Alioğlu, Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne sevk edildi. Entübe edilen Alioğlu, bugün yaşamını yitirdi.

Alioğlu´nun hayatını kaybettiğini öğrenen meslektaşları üzüntü yaşadıklarını söyledi. Meslektaşları, ısrarcı olmalarına rağmen Alioğlu´nun aşı olmadığını belirtti. 10 yıldır Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde görev yapan ve bekar olan Alioğlu için yarın öğle saatlerinde hastanenin önünde tören düzenlenecek.

Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Profesör Doktor Mustafa Güneş, "Koronavirüsten iki doktorumuz hayatını kaybetti. Acımız çok büyük. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz" dedi.

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