Galatasaray - Ankaragücü maçının yazar yorumları

Burada Ankaragücü kalecisi Bahadır'ı da unutmamak lazım. Bahadır'ın soyadı Güngördü. Az daha Galatasaray'a gününü gösterecekti! Ama bu tip maçlar tehlikelidir, yani 1 farklı skorlar. Her an bir hata yaparsın ve maçı berabere bitirirsin. Ankaragücü'nün de çok önemli iki adamı eksikti, bunu da not etmek lazım. Ama tabii ki Galatasaray, Ankaragücü'nün rakibi değil. Onlar kendi rakipleriyle oynayacağı maçlara baksınlar.