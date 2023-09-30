Galatasaray: 2 - MKE Ankaragücü: 1 | MAÇ SONUCU Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızlıların gollerini 56. dakikada Zaha ve 71. dakikada Ankaragücü forması giyen Hayrullah kendi kalesine attı. Ankaragücü'nün tek golü ise 48. dakikada Cepas'tan geldi

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk etti. RAMS Park'ta oynanan mücadeleyi Galatasaray 2-1 kazandı.

Sarı-kırmızlıların gollerini 56. dakikada Zaha ve 71. dakikada Ankaragücü forması giyen Hayrullah kendi kalesine attı. Ankaragücü'nün tek golü ise 48. dakikada Cepas'tan geldi. Bu sonuçla birlikte Galatasaray maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu ve puanını 19'a yükseltti. Ankaragücü ise 6 puanda kaldı. Bir sonraki hafta Süper Lig'de Galatasaray, Ankaragücü deplasmanına gidecek. Ankaragücü ise evinde Kayserispor'u ağırlayacak. REKLAM

ZAHA İLK GOLÜNÜ ATTI Galatasaray'ın yeni transferlerinden Wilfried Zaha, ilk kez bir resmi maçta ilk 11'de görevlendirdi. Fildişi Sahilli yıldız futbolcu ilk 11'de çıktığı ilk mücadelede 56. dakikada golünü attı.

ABDÜLKERİM BARDAKCI LİGDE İLK KEZ YEDEK Galatasaray'ın tecrübeli savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, bu sezon Süper Lig'de ilk kez yedek kaldı. Abdülkerim Bardakcı, ligin ilk 6 haftasındaki maçların tamamında 90'ar dakika sahada kalmıştı. Milli futbolcu Ankaragücü mücadelesinin 81. dakikasında oyuna sonradan dahil oldu. REKLAM ZIYECH YİNE KADRODA YOK Galatasaraylı futbolcu Hakim Ziyech, İstanbulspor maçından sonra MKE Anakaragücü karşılaşmasında da kadroda yer almadı. Teknik direktör Okan Buruk, maç öncesinde yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, Ziyech'in ufak ağrıları olduğunu ve Faslı futbolcuyu riske etmemek için kadroya almadıklarını söyledi. MAÇTAN DAKİKALAR 4. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta, barajdaki rakip futbolcunun kafasına da çarpan topu kaleci Bahadır Güngördü son anda kornere çeldi. 7. dakikada Tete'nin pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Zaha'nın şutunda kaleci Bahadır Güngördü'nün uzanarak müdahale ettiği meşin yuvarlak kornere çıktı. 20. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Morutan'ın çektiği şutta, uzak köşede kaleci Muslera son anda topu oyun alanına çelerek gole izin vermedi. 29. dakikada Angelino'nun sol kanattan yaptığı ortada, Kerem Aktürkoğlu'nun kale sahası önünde yaptığı kafa vuruşunda top üstten auta gitti. REKLAM 30. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ara pasıyla soldan ceza sahasına giren Zaha'nın dar açıdan yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı. 32. dakikada Zaha'nın pasıyla ceza yayının sol tarafında topla buluşan Icardi'nin sert şutunda, kaleci Bahadır Güngördü meşin yuvarlağı üstten kornere çeldi. 35. dakikada Angelino'nun sol taraftan açtığı ortada, arka direkte Tete'nin kafa vuruşunda top kaleci Bahadır Güngördü'de kaldı. 40. dakikada soldan çalımlarla ceza sahasına giren Zaha'nın şutunda savunmadan Mujakic'in ters vuruşu sonrası top az farkla yandan kornere çıktı. 45+3. dakikada Boey'in sağ kanattan attığı pas sonrası ceza sahası içinde topla buluşan Icardi, şutunu çekti. Meşin yuvarlak kaleci Bahadır Güngördü'de kaldı. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi. 48. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Kerem Demirbay´ın top kaybının ardından Efkan Bekiroğlu´nun savunma arkasına attığı pası Cephas orta alandan ceza sahası içine kadar taşıdı. Kaleci Muslera ile ceza sahasında karşı karşıya kalan Cephas´ın yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1. 56. dakikada Galatasaray eşitliği yakaladı. Sol kanattan kullanılan taç atışının ardından Angelino´dan ceza sahası sol çaprazında pası alan Zaha rakibinden sıyrıldıktan sonra sert bir vuruşla kalecinin hamle yapamadığı topu ağlara gönderdi: 1-1.

59. dakikada Zaha´nın savunmanın arasına attığı şık pasla ceza sahası sağ çaprazında önce kaleciden topu kurtaran Tete, son çizgiye indi. Tete, dar açıdan topu istediği gibi kaleye gönderemeyince meşin yuvarlak auta gitti. 60. dakikada Angelino´nun soldan ortasına ceza sahası içinde Icardi´nin kafa vuruşunu kaleci Bahadır yakın mesafeden çıkardı. 66. dakikada Barış Alper Yılmaz´dan aldığı pasla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Boey´in şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı. 69. dakikada Galatasaray öne geçti. Sağ kanattan gelişen Galatasaray atağında Boey, Tete´den aldığı pasla son çizgiye inip topu altı pas içerisine çevirdi. Icardi´den önce topa hamle yapan Hayrullah Bilazer´in ters dokunuşunda meşin yuvarlak kaleye yöneldi. Oyuncu ağlara giden topu çıkarmak istedi. Hakem bu pozisyonun devamında oyunu devam ettirirken, VAR incelemesinin ardından topun çizgiyi geçtiği işaret edildi ve sarı-kırmızılılar 2´nci golü buldu: 2-1. 87. dakikada Oliveira´nın sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta kaleci Bahadır meşin yuvarlağı köşeden güçlükle kornere çeldi. 88. dakikada Galatasaray´ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ön direğe hareketlenen Icardi´nin kafayla kaleye gönderdiği topu Bahadır bir kez daha çıkarmayı başardı. 89. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda altı pas önünde yükselen Sanchez´in kafa vuruşunda top üst direğe çarparak dışarı gitti. 90+8. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın sağ çaprazdan ceza sahasına girip dar açıdan yaptığı vuruşta kaleci Bahadır Güngördü, topun filelerle buluşmasını engelledi.