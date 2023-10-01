Nevşehir'de TIR'a çarpan otomobildeki polis ve eşi öldü Nevşehir'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil TIR'ın dorsesine çarptı. Feci kazada otomobili kullanan polis memuru ile eşi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Nevşehir'de TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü polis memuru Ertuğrul (52) ile eşi Misket Dede (55) yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Gülşehir-Nevşehir karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Kırşehir'in Mucur ilçesinde görevli polis memuru Ertuğrul Dede yönetimindeki otomobil, Hayati K. yönetimindeki TIR'ın dorsesine çarptı.

DHA'nın haberine göre kazada, otomobil sürücüsü Ertuğrul ile eşi Misket Dede yaşamını yitirirken, aynı otomobilde bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi ise yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınırken karı-kocanın cansız bedeni ise kaza yerindeki incelemenin ardından morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.