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        Haberler Gündem Amasya'da otomobilin çarptığı 2 yaya öldü - Güncel haberler

        Amasya'da otomobilin çarptığı 2 yaya öldü

        Amasya'da otomobilin çarptığı iki yaya yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 21:52 Güncelleme: 30.09.2023 - 21:52
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        Amasya'da otomobilin çarptığı 2 yaya öldü
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        Mustafa Kemal B'nin kullandığı otomobil, Kaleköy mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Naime Kaleköylüoğlu ve Saniye Şahin'e çarptıktan sonra savrularak bariyere vurdu.

        İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, Kaleköylüoğlu ve Şahin'in kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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