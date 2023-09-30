Galatasaray'dan müthiş seri!
Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında ağırladığı Ankaragücü'nü geriden gelerek 2-1 mağlup edip maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Sarı-kırmızılılar üst üste 6. galibiyetini alırken, yenilmezlik serisini de 20 maça çıkardı.
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 2-1 yenen Galatasaray, galibiyet serisini sürdürdü.
RAMS Park'ta oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sonuçlanırken, MKE Ankaragücü 48. dakikada Renaldo Cephas'ın golüyle 1-0 göne geçti.
Maçın 56. dakikasında Wilfried Zaha'nın golüyle beraberliği sağlayan sarı-kırmızılı takım, 69. dakikada da Hayrullah Bilazer'in kendi kalesine attığı golle 2-1 öne geçti.
Galatasaray'ın çok sayıda önemli pozisyondan yararlanamadığı karşılaşmada başka gol olmadı ve ev sahibi takım, hanesine 3 puanı yazdırdı.
Sarı-kırmızılı takım, bu sonuçla ligde puanını 19'a çıkartarak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. MKE Ankaragücü ise 6 puanda kaldı.
Karşılaşmanın ardından galibiyet "üçlü"sünü Davinson Sanchez çekti.
GALİBİYET SERİSİ 6 MAÇA ÇIKTI
Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 6 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.
Sarı-kırmızılı takım, ligin ilk haftasında Mondihome Kayserispor ile berabere kaldıktan sonra sırasıyla Trabzonspor, Gaziantep FK, Yılport Samsunspor, RAMS Başakşehir, İstanbulspor ve MKE Ankaragücü'nü mağlup etti.
20 MAÇTIR YENİLMİYOR
Galatasaray, son 20 resmi maçında mağlubiyet yüzü görmedi.
Son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasındaki derbide Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 lig mücadelesini (Biri Hatayspor'a karşı 3-0 hükmen) kazandı.
"Cimbom" bu sezon da Trendyol Süper Lig'de 7, UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde 6 ve grup aşamasında 1 olmak üzere çıktığı 14 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı.