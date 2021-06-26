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Aşı randevusu nereden alınır? AŞI RANDEVU ALMA: Telefon, e-Devlet, e-Nabız ve MHRS aşı randevusu nasıl alınır?

Aşı randevu alma e-Devlet, MHRS ekranları araştırılıyor. Kademe kademe olarak gerçekleştirilen aşı programında yeni risk grupları tanımlanmaya devam ediliyor. Vatandaşlar 'Aşı randevusu nasıl alınır?' Sorusuna yanıt arıyor. Aşı randevu SMS, telefon ve internet üzerinden alınabiliyor. Aşı randevusu telefon numarası kaç? İşte aşı randevu alma e-Devlet, e-Nabız ve MHRS ekranı...

Aşı randevusu nereden alınır? AŞI RANDEVU ALMA: Telefon, e-Devlet, e-Nabız ve MHRS aşı randevusu nasıl alınır?

Korona virüs aşı randevu alma işlemi merak ediliyor. Korona virüs aşılama süreci tüm hızıyla devam ederken toplam 45 milyon 655 bin 064 aşı yapıldı ve18 yaş üstü aşı randevusu açıldı. Yeni risk grupları tanımlanmaya başlamasıyla 'Aşı randevusu nasıl alınır?' Sorusu araması sıklaştı. Öte yandan Aile Hekimlerinde de artık Biontech aşısı uygulanacak. İşte MHRS ve e-Devlet aşı randevu oluşturma ekranı...

AŞI SEÇİMİ NASIL YAPILIR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada şunları söyledi;

Mevcut aşılardan hangisini tercih edeceği kişiye bağlıdır. Aşı sırası gelenler, söz konusu hastanelerden randevu alırken aşı tercihini belirterek randevu almalıdır. Şu anda 2 Nisan Cuma günü için randevu verilmeye başlanmıştır. Hedefimiz en geç Haziran sonuna kadar nüfusun büyük çoğunluğunu aşılamaktır. Bu hedefe ulaşmak için gereken gayreti ve kararlılığı kesinlikle göstereceğiz.

AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Turkiye.gov.tr ya da e devlet mobil uygulamalarından da giriş yaparak ve arama bölümünden MHRS yazarak ulaşmak ve koronavirüs aşısı için randevu almak mümkün. Koronavirüs aşı başvurusu işlemleri e-devlet, e-nabız, MHRS mobil uygulamaları üzerinden de yapılabilecektir.

E-DEVLET GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Kişi, aşı yapılacak öncelikli grupta bulunuyorsa randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendiriliyor. Uygulamayla seçilen sağlık kuruluşundan tarih ve saat belirtilerek randevu alınabiliyor. Randevu bilgisi SMS ile kişinin telefonuna gönderiliyor.

MHRS AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

MHRS Web'den randevu almak için; Daha önceden üyelik kaydınız yok ise “Randevu Al” butonuna tıkladıktan sonra gelen ekrandan “Üye Ol” seçeneğini tıklayarak üyelik işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Eğer üyeliğiniz mevcut ise kimlik numaranız ve şifrenizle istediğiniz hastane ve hekimi seçerek randevunuzu oluşturabilirsiniz.

MHRS mobilde randevu almak için ise akıllı cihazınızın uygulama marketinden MHRS uygulamasını indirerek üyelik kaydınız yoksa oluşturabilir, var ise kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaparak randevunuzu alabilirsiniz.

Corona virüs aşısı randevusu için, sisteme giriş yapıldıktan sonra “Hastane randevusu al” seçeneği üzerinden “Genel Arama” ardından “Covid-19 aşı” seçeneğini tıklayarak gerekli bilgileri girmeniz gerekiyor.

MHRS GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

AŞI RANDEVU TELEFON NUMARASI

Kovid-19 aşısı olacak vatandaşlar, mobil uygulama veya internetin yanı sıra MHRS Alo 182 hattını arayarak da aşı randevularını alabiliyor.

Vatandaşlar, kendilerine en yakın aile hekimlikleri ile tüm kamu, özel ve üniversite hastaneleri için randevularını oluşturabiliyor.

E-NABIZ AŞI RANDEVU ALMA!

Öncelikli grupta olduğunuzu tespit ettikten sonra “enabiz.gov.tr” adresinde e-devlet ile giriş yapabilirsiniz. Burada yer alan e-devlet ile giriş seçeneğini tıklamanız yeterli olacak.

Giriş yaptıktan sonra açılan sayfada “aşı randevusu alma” işlemini işaretleyin. Bunun ardından size “Aile Hekimi” ve “Hastane” seçeneklerini sunacak.

Aile hekimini seçmeniz durumunda kendi aile hekimim ya da başka aile hekimi seçeneğini aktaracak istediğinizi işaretleyebilirsiniz.

Hastaneyi seçmeniz durumunda da yine size uygun olan hastanenin listesi verilecek. Bu sayfalar açıldıktan sonra seçtiği gün ve saatte aşı randevunuz alınmış olacak.

Daha fazla detaylı bilgi almak isteyenler ise ALO 184 üzerinden Sağlık Bakanlığı'nı arayarak bilgi edinebilir.

E - NABIZ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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