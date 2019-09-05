aşık veysel kimdir

Asıl adı Veysel Şatıroğlu olan Aşık Veysel; önemli ozanlarımızdan birisidir. 25 Ekim 1894 yılında Sivas’ın Şarkışla ilçesinde dünyaya gelmiştir. Babası Ahmet Bey ve annesi Gülizar hanımdır. Aşık Veysel, o yıllarda salgın bir hastalık olan çiçek hastalığı nedeniyle iki kız kardeşini kaybetmiştir. Ayrıca kendisi de 7 yaşında çiçek hastalığı yüzünden iki gözde görme yetisini yitirmiş ve kör olmuştur. Çiçeğe yakalanmasını Aşık Veysel şu şekilde anlatmıştır kendi sözlerinden alıntı olarak aktarıyoruz.

‘’ Çiçeğe yatmadan evvel anam güzel bir entari dikmişti. Onu giyerek beni çok seven Muhsin’e kadına göstermeğe gitmiştim. Beni sevdi. O gün çamurlu bir gündü, eve dönerken ayağım kayarak düştüm. Bir daha kalkamadım. Çiçeğe yakalanmıştım... Çiçek zorlu geldi. Sol gözüme çiçek beyi çıktı. Sağ gözüme de, solun zorundan olacak, perde indi. O gün bugündür dünya başıma zindan.’’

Aşık Veysel gözlerini kaybettikten sonra kendi içerisine kapanmış ve arkadaşlarıyla dahi oynamaya gitmiyormuş. Babası Ahmet Bey bu duruma üzülerek ona oyalanması için bir bağlama almış. Babasının yakın arkadaşı olan Çamşıhılı Ali’den bağlama çalmasını öğrenerek birçok türde türküler çalmaya ve söylemeye başlamış. 1933 yıllarında Ünlü besteci Ahmet kutsi tecer ile tanışan Aşık Veysel onun da desteğiyle kendi türkülerini derleyerek söylemeye başlamış bir ozandır. Aşıklar bayramında da çalıp söylemeye başlayan Aşık Veysel; o dönemde Mustafa Kemal Atatürk için de türküler söylemeye başlayarak namının artmasına destek olmuştur. Türkiye’de her yeri gezerek türkülerini çalıp söyledikçe yurdun her yerinde tanınmaya başlamıştır.

Ailesi tarafından yalnızlığında kurtulması için Esma hanımla evlendirilen Aşık Veysel’in olumsuzluklar peşini bırakmayarak yeni doğmuş olan erkek çocuğunu ve ardından da anne babasını kaybederek hayata küsmesine neden olmuştur. Daha sonra eşinin de onu terk etmesi ve kızını onunla bırakmasının ardından kızını da bir süre sonra kaybeden ozan; acılarla yaşadığı hayatını türkülerle bizlere aktarmaya çalışmıştır.

Yaşadığı olumsuzluklar nedeniyle köyünü terk eden ozan; başka bir köye yerleşmiş 1931 yılından sonra katıldığı Halk şiirleri bayramı ile hayatı değişerek maddi olarak rahatlamıştır. Sonrasında Gülizar hanımla evlenerek hayatını düzene koymuştur.

Aşık Veysel bestelediği ve derlediği türkülerde; hüzün, yaşam sevinci, doğa, umutsuzluk, din, siyaset, aşk ve umutsuzluk gibi daha birçok konuya değinerek hem çalmış hem de söylemiştir. 1941 ile 1946 yılları arasında bağlama dersleri vermiş ve Köy Enstitülerinde gençlerin bu konuda eğitilmesini sağlamıştır. 1965 yılında özel bir kanun çıkartılarak maaşa bağlanan Aşık Veysel’in birçok eseri; Fikret Kızılok, Hümeyra ve Esin Avşar tarafından seslendirilmiş ve bu şekilde ünü daha çok yayılmıştır.

‘’Benim sadık yarim kara topraktır’’ deyişiyle gönüllere taht kuran Aşık Veysel derleme, şiir, türkü, deyiş gibi birçok eseri bizlere bırakmıştır. Şiirleri; Sazımdan Sesler, Deyişler ve Dostlar Beni Hatırlasın adlı kitaplarında bir araya getirmiş ve kitap olarak yayınlanmıştır.

Anadolu’nun kültürünü ve yaşam biçimini hayata taşıyan Aşık Veysel; 1973 yılında akciğer kanserinden hayatını kaybetmiştir. Ölümünden sonra 1984 yılında Bütün Şiirleri adlı kitapta tüm eserleri tekrar bir araya getirilerek yayınlanmıştır. Türk Halk Edebiyatına önemli eserler kazandıran Aşık Veysel günümüzde dahi eserleriyle anılan bir halk ozanıdır.