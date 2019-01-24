'Aslı Gibidir'e ünlü akını

Ali Yorgancıoğlu'nun yönettiği, Aslı İnandık, Toygan Avanoğlu, Ahmet Olgun Sünear, Nazlı Tosunoğlu, Ayten Uncuoğlu, Tuğçe Karabayır, Aslı Turanlı, ve Berkay Tulumbacı'nın başrollerini paylaştığı 'Aslı Gibidir'in galası ünlü akınına uğradı.

İrem Helvacıoğlu, Özge Borak, Algı Eke, İnan Ulaş Torun, Aslı Torun, Didem Balçın, Ebru Cündebeyoğlu, Evrim Akın, Uğur Bilgin, Gürgen Öz - Emily Mahringer, Hakan Özoğuz, Uraz Kaygılaroğlu,İbrahim Selim, Şebnem Gürçay, İpek Karapınar, Kaan Sekban'ın galasına katıldığı Hann Film'in yapımcısı olduğu 'Aslı Gibidir'in senaryosunu Evren Erdoğan, Ayşe Balıbey ve Bener Karaçor yazdı.

Aslı İnandık

Oyuncu olma hayaliyle yanıp tutuşan, kazandığı konservatuvara ailesinin koyduğu engel nedeniyle gidemeyince 'Gerçek Yaşam Dublörleri' adlı kulübe katılan 'Aslı'nın hikayesini konu alan 'Aslı Gibidir' için filmin başrol oyuncusu Aslı İnandık duygularını şöyle diye getirdi; "Filmi çekerken çok eğlendik, çok güzel bir film oldu. Çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Filmde canlandırdığım tiplemeleri hikayeye organik bir şekilde yedirmek gerekiyordu ve bu fikir daha önce yapılmamış, orijinal bir fikirdi. İnşallah film hak ettiği değeri bulur."

Aslı İnandık, hayatını kaybeden Ayşen Gruda için ise "Çok üzgünüz. Biz bir programda kendisiyle denk gelme şansına erişmiştim. Çok değerli bir oyuncunun yanında çok da iyi bir insanı kaybettik. Uzun zamandır biliyorduk hastalığını ve çok üzülüyorduk. Sevenlerine Allah sabır versin" dedi.

Gürgen Öz - Emily Mahringer

Ebru Cündübeyoğlu - Duru Cündübeyoğlu

Aslı Turanlı

Özge Borak