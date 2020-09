HABERTURK.COM

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; 2017 yılında Best Model of The World güzellik yarışmasında birincilik tacını takan oyuncu Aslıhan Karalar, önceki akşam Kuruçeşme'de objektiflere yansıdı. Bir mekanda arkadaşlarıyla buluşan Karalar'ın keyfi yerindeydi.

Çıkışta objektiflere poz veren Aslıhan Karalar, muhabirin aşk sorularına "Kalbim boş, hayatımda kimse yok" yanıtını verdi.