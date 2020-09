Aslıhan Karalar: Görüşmelerimiz devam ediyor

HABERTURK.COM

2017 yılında Best Model of The World güzellik yarışmasında birincilik tacını takan oyuncu Aslıhan Karalar, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Öğlen saatlerinde alışveriş merkezine gelen Karalar, meydan katında bulunan bir restoranda uzun süre toplantı yaptı.

Yeni sezon için yoğun bir tempoda görüşmeler yaptığını söyleyen Aslıhan Karalar, şu ifadeleri kullandı:

Hem dizi, hem de sinema filmleri için gelen teklifler var. Şu aşamada bunlarla ilgili görüşmelerimiz devam ediyor ancak henüz netleşen ve 'Şu projedeyim' diyebileceğim bir durum yok.

Ayrıca Aslıhan Karalar'ın doğal güzelliğinin yanı sıra boynuna taktığı 'Aptallık Etme' yazılı kolyesi de dikkat çekti.