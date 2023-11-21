Tokat'ta 2 kardeşe av tüfekli saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Tokat'ın Pazar ilçesinde mera alanı nedeniyle husumetli oldukları kişi tarafından av tüfeğiyle vurulan 2 kardeşten biri öldü, diğeri yaralandı.

2 KARDEŞİ FARKLI BÖLGELERDE VURDU

Alınan bilgiye göre, Üzümören beldesinde Furkan G. (23), hayvan otlatma alanı nedeniyle husumetli olduğu Enes (38) ve Şaban Y. (35) kardeşleri beldenin farklı iki noktasında av tüfeğiyle vurdu.

AĞIR YARALANAN KİŞİ KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan kardeşler, Pazar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. AA'nın haberine göre, ağır yaralı Şaban Y, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri, beldede ve Pazar Devlet Hastanesi çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Olay sonrası kaçan Furkan G'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.