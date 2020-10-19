Sizlere bugün Erzurum iline ait, aşotu çorbası tarifi vereceğim. Harika bir tadı var pişman olmayacaksınız. Yapılışı da çok basit ve pratiktir. Şimdiden afiyet olsun.

Kaç Kişilik: 6-8

Hazırlama Süresi: 30 dakika

Pişirme Süresi: 30 dakika

Aşotu Çorbası İçin Gereken Malzemeler:

1 su bardağı buğday

250 gr kıyma

1,5 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı aşotu (kişniş)

4 su bardağı yoğurt

1 adet soğan

1 yemek kaşığı un

1 adet yumurta sarısı

Tuz

Karabiber

Aşotu Çorbası Yapılışı:

İlk önce buğdayları, dört bardak su ile haşlayalım.

Buğdaylar haşlanırken, bizde minik köfteler yapalım.

Kıyma, karabiber ve tuz hepsini bir kaba alıp, karıştıralım.

Bir tepsiye un serpip, misketten küçük köfteler yaparak, unlayalım.

Başka bir kapta yoğurt, yumurtaya sarısı ve unu alıp, çırpalım.

Bir kepçe ile kaynamakta olan buğdaya ilave edip, hızlıca karıştıralım.

Tavaya tereyağını alalım.

Daha sonra soğanları ince doğrayıp, iyice soteleyelim.

Soğanları, sonra çorbaya ekleyip, karıştıralım.

Hazırladığımız minik köfteleri, kaynayan çorbaya ilave edeli.

Kişniş, tuz ve karabiber ilave edip, minik köfteler pişene kadar pişirin.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Minik köfteleri çorbaya eklemeden önce unlanmış bir tepsi içinde hafif sallayın.

Çorbanın meyanesini, ılıklaştırarak, azar azar eklemeniz gerekir.