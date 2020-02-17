AA

Peribacaları, doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri, yer altı yerleşim merkezleri ve kayadan oyma tarihi manastırlarıyla Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da turistler, karlı ve soğuk kış aylarında bölgenin eşsiz manzarasını çeşitli aktivitelerle keşfediyor.

AA'nın haberine göre UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki bölgede kar yağışının ardından oluşan masalsı görüntüler, turistleri adeta cezbediyor.

Ortaya çıkan eşsiz manzarada, soğuk havaya aldırmadan Kapadokya'yı gezmek isteyen turistler, at, arazi motorları ve araçlarıyla düzenlenen turlara ilgi gösteriyor.

Yerli ve yabancı turistler, Göreme, Uçhisar, Ortahisar beldeleri ile Mustafapaşa ve Çavuşin köyündeki vadilerini kapsayan güzergahlardaki tur etkinliklerine günün her saati grup veya bireysel olarak katılabiliyor.

"KAPADOKYA EŞSİZ BİR YER"

Bölgede arazi araçlarıyla düzenlenen tura katılan Endonezyalı turist Ade Chrisnadhi, yaptığı açıklamada, ülkesinde kar yağmadığı için kış mevsiminde Kapadokya'da tatil yaptığını söyledi.

Kar yağışının ardından bölgede oluşan manzaraya hayran kaldığını belirten Chrisnadhi, "Daha önce birçok ülkeyi gezdim ama bu kadar beğendiğim bir turizm alanı olmadı. Hayatımda ilk kez kar yağışına şahit oldum. Kar, Kapadokya'nın manzarasıyla bütünleşince çok daha güzel oluyor. Hava şartları nedeniyle sıcak hava balon turuna katılamadım ama arazi araçlarıyla doğanın güzellikleri içinde geziyoruz" diye konuştu.

"DOĞANIN SANATI ORTAYA BÜYÜLÜ BİR GÖRÜNTÜ ÇIKARIYOR"

İranlı turist Banafshe Javadi ise peribacalarıyla kaplı vadilerde dolaşmanın kendisi için ilginç bir deneyim olduğunu, arkadaşlarına Kapadokya'yı mutlaka görmeleri gerektiğini tavsiye edeceğini aktardı.

Kapadokya'da kendisini adeta tarih içinde yolculuğa çıkmış gibi hissettiğini anlatan Javadi, "Burada çok farklı bir enerji var. Doğanın sanatı ortaya büyülü bir görüntü çıkarıyor. Kapadokya bana göre eşsiz bir yer" dedi.