ATA AÖF final sınav tarihleri ne zaman ve sınav giriş belgesi yayınlandı mı? 2022 ATA AÖF sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

ATA - AÖF final sınav tarihlerine kısa bir süre kalırken açık öğretim öğrencileri final sınav tarihleri ne zaman, sınav giriş belgesi yayınladı mı sorularına yanıtını aramaya başladı. Öğrenciler TC kimlik numaralarını ve otomasyon şifrelerini girerek sınava girecekleri okulu öğrenebilecek. Peki ATA AÖF final sınav tarihleri ne zaman, sınav giriş belgesi yayınlandı mı? 2022 ATA AÖF final sınav tarihleri sınav yerleri ne zaman açıklanacak? İşte ATA AÖF hakkında merak edilenler...

ATA AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

ATA AÖF SINAV TAKVİMİ

Bahar Dönemi

Dersler 21 Şubat - 27 Mayıs 2022

Vize sınavları 9 - 10 Nisan 2022

Yarıyıl sonu sınavları 28-29 Mayıs 2022

I. Oturum: 28 Mayıs 2022 Saat:09:30

II. Oturum: 28 Mayıs 2022 Saat:14:00

III. Oturum: 29 Mayıs 2022 Saat:15:00

Bütünleme sınavı 2-3 Temmuz 2022

Üç Ders Sınavı 7 Ağustos 2022

ATA AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ATA AÖF sınav giriş belgesi henüz yayımlanmadı. 09-10 Nisan 2022 tarihlerinde yapılan vize sınavı giriş belgesi 31 Mart Perşembe günü yayımlanmıştı.

Vize sınavı bilgileri göz önüne alındığında sınav yerlerinin sınavdan 10 gün önce açıklanması bekleniyor.

Öğrenciler sınav giriş belgelerini https://obs.atauni.edu.tr/ adresinden alabilecekler. Ara (vize) sınav giriş belgesi aynı zamanda AtaMeta uygulaması “Sınav İşlemleri” katından da alınabilecek.

FİNAL SINAVLARI NASIL YAPILACAK?

Fakültemizde yarıyıl sonu sınavları, öğrenci yoğunluğuna göre belirlenen il sınav merkezlerinde yüz yüze gerçekleştirilmektedir. Yarıyıl sonu sınavları dönem sonu not ortalamasını %70 oranında etkilemektedir.