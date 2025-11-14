Ata Demirer: Dünya için bir şey yapın

Ünlü komedyen Ata Demirer, 2006'da Bozcaada'da diktiği onlarca çam ağacının büyüyüp bir koruya dönüşmesinin mutluluğunu yaşıyor. Demirer, kendi elleriyle toprağa emanet ettiği fidanların altında gezinirken duygularını samimi sözlerle dile getirdi.

Ata Demirer, bu özel anları paylaşırken, "Hayat sana güzel bir yerdeyim. Evet, hayat bana güzel. Bu ağaçları ben diktim. Altında oturmak için 20 yıl bekledim" dedi ve ekledi: Burada gezinirken çok mutlu oluyorum. Bu yüzden hayat bana güzel.

Ata Demirer, sözlerini tüm okuyuculara yönelik önemli bir tavsiyeyle sonlandırdı: Herkese dünya için bir şey yapmasını öneririm.