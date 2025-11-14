Habertürk
        Ata Demirer: Dünya için bir şey yapın

        Ata Demirer: Dünya için bir şey yapın

        Ata Demirer, 20 yıl önce diktiği çam ağaçlarıyla sabrın, emeğin ve doğaya yapılan yatırımın uzun vadede nasıl büyük bir huzur kaynağına dönüştüğünü gösterdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.11.2025 - 16:50 Güncelleme: 14.11.2025 - 19:01
        Ünlü komedyen Ata Demirer, 2006'da Bozcaada'da diktiği onlarca çam ağacının büyüyüp bir koruya dönüşmesinin mutluluğunu yaşıyor. Demirer, kendi elleriyle toprağa emanet ettiği fidanların altında gezinirken duygularını samimi sözlerle dile getirdi.

        Ata Demirer, bu özel anları paylaşırken, "Hayat sana güzel bir yerdeyim. Evet, hayat bana güzel. Bu ağaçları ben diktim. Altında oturmak için 20 yıl bekledim" dedi ve ekledi: Burada gezinirken çok mutlu oluyorum. Bu yüzden hayat bana güzel.

        Ata Demirer, sözlerini tüm okuyuculara yönelik önemli bir tavsiyeyle sonlandırdı: Herkese dünya için bir şey yapmasını öneririm.

        #Ata Demirer
