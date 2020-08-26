Fenerbahçe'den bir transfer daha!

Bu sezon tarihinde ilk defa Süper Lig’de mücadele edecek olan Hatayspor, geçtiğimiz sezon Denizlispor’da kiralık olarak forma giyen ancak bonservisi Alanyaspor'da olan Isaac Sackey'i 1 yıllığına kadrosuna kattı. 26 yaşındaki Ganalı, Erzurum’da Hatayspor’un kamp yaptığı otelde resmi sözleşmeye imza attı. Düzenlenen törene Hatayspor Sportif Direktörü Fatih Kavlak da katıldı.

Hatayspor Kulübü’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Kulübümüz Alanyaspor’dan Isaac Sackey’i kadrosuna kattı. Geçtiğimiz sezon Denizlispor'da kiralık olarak oynayan, 26 yaşındaki Gana'lı orta saha oyuncusu, Isaac Sackey ile 1 yıllık sözleşme imzalandı. Erzurum'da kamp yaptığımız otelde düzenlenen imza törenine Sportif Direktörümüz Fatih Kavlak katıldı. Hatayspor'umuza ve Isaac Sackey'e hayırlı olsun” ifadelerine yer verildi.