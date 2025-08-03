Atalanta'da Lookman gemileri yaktı!

İtalyan ekibi Atalanta'nın Nijeryalı yıldızı Ademola Lookman, Inter'in kendisine yönelik 45 milyon Euro'luk transfer teklifini reddeden kulüp yönetimine isyan etti.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Milano ekibi, Atalanta'nın Lookman için yaptığı 45 milyon euroluk teklifi geri çevirmesinin ardından Nkunku'nun temsilcileriyle yeniden iletişime geçti.

Bu gelişmelerin ardından, 27 yaşındaki Ademola Lookman cephesinden dikkat çeken bir çıkış geldi. Yıldız oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı uzun açıklamada kulübü Atalanta'yı, transferine engel olmakla suçladı.

İşte Ademola Lookman'ın açıklaması:

"Son üç yıldır Atalanta'da her şeyimi verdim. Sadece bir futbolcu olarak değil, bir insan olarak da. Bu formayı her zaman gururla giydim ve bu kulübü ve Bergamo şehrini yürekten, tutkuyla ve özveriyle temsil etmeye çalıştım.

REKLAM

Bu özel kulübün büyümesine yardımcı olmak umuduyla buraya geldim ve birlikte, sonsuza kadar benimle kalacak anılar yarattık. Avrupa Ligi'ni kazanmak ve o gece Dublin'de takım arkadaşlarımla omuz omuza durup taraftarlarımızla kutlama yapmak, kariyerimin şimdiye kadarki en gurur verici anlarından biriydi. Bunu düşündüğümde hâlâ tüylerim diken diken oluyor.

Atalanta ve özellikle taraftarları benim bir parçam haline geldi. Buraya geldiğim andan itibaren kendimi evimde hissettim ve her zaman bu sevgiye karşılık vermeye çalıştım – sahne arkasında işler kolay olmadığında bile.

Bu yüzden bunu yazmak çok zor. Her anını sevdim ama Bergamo'da geçirdiğim üç harika yılın ardından, şimdi yeni bir maceraya atılmak için doğru zaman olduğunu hissediyorum. Geçmişte birçok kulüp Atalanta'ya teklifte bulundu ve ben her zaman sadık kaldım. Ancak, kulübün sahipleriyle birlikte şimdi doğru zaman olduğu konusunda hemfikiriz ve kulüp bana, adil bir teklif gelirse transferime izin vereceklerini açıkça belirtti.

Ne yazık ki, tartışıldığına inandığım şartlara uygun bir teklif almış olmama rağmen, kulüp benim anlayamadığım nedenlerle bu fırsatı engelliyor.

Sonuç olarak, aylarca süren tutarsız vaatler ve hem bir insan hem de profesyonel futbolcu olarak bana karşı sergilenen kötü muamele sonrasında, ne yazık ki doğru olduğuna inandığım şeyi dile getirmekten başka seçeneğim olmadığını ve artık yeter dediğimi hissediyorum. Resmi transfer talebimi sunduğumu teyit edebilirim.

REKLAM

Yaşadığım son derece zorlu anlarda bile, çoğu özel ve gizli kalan anlarda bile, her zaman kulübü, taraftarları ve takımı ön planda tutmaya çalıştım ve bu noktaya gelmemesini umdum, ancak maalesef artık başka seçeneğim kalmadığını hissediyorum.

Bu kulübün kalbi olan taraftarlara şunu söylemek istiyorum: Bu noktaya geldiğimiz için gerçekten üzgünüm. Bu inanılmaz zor durumu anlayacağınızı umuyorum. Bu sadece, adil ve doğru olduğuna inandığım şeyleri savunmakla ilgili. Bana her zaman verdiğiniz destek inanılmazdı ve birlikte kurduğumuz bağ çok özel.

Kulüp ile birlikte çalışarak, tüm taraflar için en kısa sürede dostane bir çözüm bulmayı umuyorum.

Sevgi ve minnetle, Ademola"

Lookman'ın bu açıklamaları sonrası Atalanta cephesinden herhangi bir resmi yanıt gelmiş değil. Inter ise gelişmeleri yakından takip ediyor.