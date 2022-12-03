Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
ABONE OL

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla bazı bakanlık, kamu kurum ve kuruluşlarına ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
0:00 / 0:00
AA

Ticaret Bakanlığı, Türkiye Adalet Akademisi ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kuruluna ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığına Muhittin Özdemir atandı.

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu İkinci Başkanlığına, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanı Hayrettin Kurt getirildi.

Ticaret Bakanlığı Kastamonu Ticaret İl Müdürü Sefa Özata görevden alındı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

KYK burs sonuçları e-Devlet sorgulama ekranı! 2022 - 2023 KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? KYK ilk burs ödemesi hangi tarihte yapılacak?
GÜNDEM KYK burs sonuçlarında geri sayım!
TOKİ arsa kura çekimi ne zaman ve hangi tarihte çekilecek? TOKİ arsa kura çekimi tarihleri ve TOKİ arsa kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
GÜNDEM TOKİ arsa kura çekimi tarihi ve sonuçları...
TOKİ DÜZCE kura çekilişi sonuçları ve isim listesi sorgulama linki: 2 Aralık 2022 TOKİ Düzce kura çekimi sonuçları ve isim listesi açıklandı!
GÜNDEM TOKİ Düzce kura sonuçları sorgulama
TOKİ KONYA kura çekilişi sonuçları ve isim listesi sorgulama linki: 2 Aralık 2022 TOKİ Konya kura sonuçları ve nihai isim listesi açıklandı!
GÜNDEM Konya TOKİ kura çekimi yapıldı!
Sözleşmeli personel alımı tercih kılavuzuna göre kadro ve branş dağılımı belli oldu! Sağlık Bakanlığı personel alımı kadro ve branş dağılımı tercihleri
GÜNDEM Sağlık Bakanlığı işçi alımı kadro ve branş dağılımı... ...
PTT PERSONEL ALIMI 2022: PTT personel alımı ne zaman yapılacak? PTT personel alımı başvurusu nasıl yapılır ve koşulları nedir?
GÜNDEM 55 bin PTT personel alımı olacak mı?
AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA EKRANI: 2022 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı, sınav yerleri nasıl, nereden öğrenilir?
GÜNDEM AÖF sınav giriş belgesi için gözler Anadolu ...
TOKİ KURA tarihleri takvimi: 2022 İstanbul, Bursa, İzmir, Ankara ve il il TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, sonuçları açıklandı mı ve ne zaman açıklanır?
GÜNDEM TOKİ kura tarihleri 3. etap takvimi
Uzman öğretmen maaşı ne kadar, ne zaman yatar? 2022 - 2023 MEB ile uzman öğretmen ve başöğretmen maaş farkı ne kadar oldu, ne zaman verilecek?
GÜNDEM Uzman öğretmenlik maaşları ve maaş farkı
BAHÇEŞEHİR İSTANBUL TOKİ çekilişi ne zaman yapılacak? 2022 TOKİ İstanbul Başakşehir kura çekimi hangi gün? TOKİ Avrupa Yakası kura tarihleri
GÜNDEM Başakşehir TOKİ çekiliş tarihi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.