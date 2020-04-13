İHA

Korona virüs tedbirleri kapsamında Atatürk Havalimanı’nda geçtiğimiz hafta içi başlatılan bin yataklı hastane için inşa çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ediyor. 45 günde bitirilmesi planlanan proje kapsamında apron alanında beton zemin için hafriyat taşıma işleminin büyük ölçüde tamamlanmasının iş makineleriyle çevre düzenlemesi yapılıyor.

ZEMİN HAZIRLANDI, BETON DÖKÜLDÜ

Bunun yanı sıra iş makineleriyle yapılan çalışmalarla zemininin uygun hale getirilmesiyle birlikte hastane zemininin betonu da dökülmeye başlandı. Beton zeminin bir kısmında dökme işlemi tamamlanırken, çok sayıda mikserinin de yoğun bir şekilde kalan yerlerin tamamlanması için çalıştığı görüldü.

Zemin betonunun dökme işleminin bitirilmesinin ardında ise hizmet verecek hastane binasının yapımına başlanacak. 45 günlük çalışmanın ardından hizmet vermeye hazır hale getirilmesi planlanan hastanedeki çalışma drone ile görüntülendi.

BAŞAKŞEHİR'DE YOL YAPIMI SÜRÜYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ilk etabı 20 Nisan’da açılacak olan Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesinin yol çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Hummalı çalışma drone ile havadan görüntülendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yapımını tamamlamadığı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sorumluluk alanına dahil edilen Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi yolunda çalışmalar aralıksız sürüyor.

Dünyanın en gelişmiş teknolojilerine sahip 2 bin 682 yataklı hastanenin ilk etabının 20 Nisan'da hizmete açılacağını duyurulmasının ardından çalışmalar sürat kazandı. 20 Mayıs'ta tam kapasite hizmet vermesi planlanan hastanenin yollarını açılış gününe yetiştirmek için yoğun emek harcayan Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerinin, çalışmalarına aralıksız devam ettikleri gözlendi.

Hastanenin karayolu ulaşım güzergahında oluşturulan inşaat sahasında iş makineleri ve hafriyat kamyonları ile çalışma yürüttüğü görüldü. Ayrıca hastane bağlantı yolları ve viyadüklerdeki çalışmalar da devam ederken yapılan hummalı çalışma drone ile havadan görüntülendi.