Siyah-beyazlı ekipte 6. sezonunu geçiren 35 yaşındaki oyuncu, bu sezon şu ana dek resmi karşılaşmalarda görev alamadı. Hutchinson, sakatlığının geçmesinin ardından yeni bir başlangıç için Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasındaki Yeni Malatyaspor mücadelesini bekleyecek. Kanadalı futbolcu, Yeni Malatyaspor maçıyla Beşiktaş tarihine geçmek adına ilk adımını atmaya çalışacak.

Beşiktaş'ta geride kalan 5 sezonda 147 lig maçına çıkan Hutchinson, siyah-beyazlı formayla en fazla lig maçına çıkan yabancı oyuncu rekorunu kırmak için şans arayacak. Tecrübeli futbolcu, Süper Lig'de 10 karşılaşmada görev alması halinde Beşiktaş'ta lig maçlarında en fazla görev alan yabancı oyuncu unvanını Tomas Sivok'un elinden alacak. Siyah-beyazlı ekipte 2008-2012 dönemlerinde görev alan Çek oyuncu Sivok, 156 maçla Beşiktaş'ın en fazla lig maçında forma giyen isim durumunda bulunuyor.

EN UZUN AYRILIĞI YAŞIYOR

Hutchinson, geçen sezonun son haftalarında yaşadığı sakatlığı da atlattı. Sakatlığından dolayı 2017-2018 sezonunun son 5 haftasındaki Yeni Malatyaspor, Galatasaray, Kayserispor, Osmanlıspor ve Demir Grup Sivasspor maçlarını kaçıran tecrübeli oyuncu, bu sezonun ilk 4 haftasında da takımdan uzak kaldı.

Süper Lig'in bu sezonundaki Akhisarspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Antalyaspor ve Bursaspor maçlarında oynayamayan Hutchinson, Beşiktaş'taki en uzun ayrılığını yaşadı. Siyah-beyazlı takımdaki ilk sezonu olan 2013-2014'te üst üste iki lig maçında oynayamayan Hutchinson, 2016-2017'de ise peş peşe 3 maç kaçırdı. Kanadalı futbolcu, geçen sezondan bu yana toplam 9 karşılaşmada takımından uzak kaldı.

HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR

Tedavisini tamamlayan Hutchinson, 5. haftadaki Yeni Malatyaspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor. Sakatlığı geçtikten sonra Altınordu ile oynanan hazırlık maçında forma şansı yakalayan Kanadalı futbolcu, resmi karşılaşmalardaki hasretini ise Yeni Malatyaspor mücadelesiyle sonlandırmaya çalışacak.

HUTCHINSON'IN LİG MAÇLARI

Atiba Hutchinson'ın Beşiktaş'ta geride kalan 5 sezonda oynadığı lig maçları şöyle:

Sezon Maç Gol 2013-2014 30 1 2014-2015 30 2 2015-2016 34 2 2016-2017 28 1 2017-2018 25 2

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