Beşiktaş - Bodo/Glimt maçı saat kaçta hangi kanalda?
Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun 4. haftasında Norveç ekibi Bodo/Glimt'i konuk edecek. İşte muhtemel 11'ler ve son gelişmeler...
Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun 4. haftasında Norveç ekibi Bodo/Glimt'i konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.45'te başlayacak.
Karşılaşma Exxen'den naklen ekranlara gelecek.
Norveç'te oynanan maçı 3-1 kaybeden Beşiktaş'ın grupta henüz galibiyeti bulunmuyor. D Grubu'ndaki ilk maçında Club Brugge ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, ikinci karşılaşmasında 2-0 öne geçmesine rağmen Lugano'ya 3-2 yenildi.
Beşiktaş, 4. hafta mücadeleleri öncesi 1 puanla grupta son sırada yer alıyor.
Bodo/Glimt ise 1'er galibiyet, beraberlik ve mağlubiyetin ardından topladığı 4 puanla 2. sırada bulunuyor.
MUHTEMEL 11
Mert Günok
Rosier
Necip
Bailly
Zaynutdinov
Amir
Gedson
Salih
Rashica
Cenk Tosun