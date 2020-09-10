Atiye, 27 Aralık 2019 tarihinde 8 bölümden oluşan ilk sezonun yayımlandığı, senaryosunu Jason George, Nuran Evren Şit ve Fatih Ünal'ın birlikte kaleme aldıkları, aksiyon ve fantastik türündeki Netflix'in ikinci Türk orijinal internet dizisi. Atiye dizisini takip edenler Atiye'nin yeni sezonunu heyecanla bekliyorlar. Atiye 2. sezon ne zaman başlayacak? Atiye yeni bölüm fragmanı...

ATİYE 2. SEZON NE ZAMAN?

Atiye dizisinin 2. sezonu 10 Eylül Perşembe günü dijital yayın platformu Netflix'te olacak.

ATİYE DİZİSİ KONUSU

İstanbullu bir ressam olan Atiye, evrensel sırları ve aynı zamanda kendi geçmişiyle bağları olan bir arkeolojik sit alanını keşfetme macerasına atılıyor.

ATİYE OYUNCULARI

Beren Saat - Atiye

Mehmet Günsür - Erhan

Metin Akdülger - Ozan

Melisa Şenolsun - Cansu/Elif

Başak Köklükaya - Serap

Civan Canova - Mustafa

Tim Seyfi - Serdar

Meral Çetinkaya - Zühre

Cezmi Baskın - Öner

Fatih Al - Nazım

Hazal Türesan - Hannah

Sibel Melek Arat - Seher

Melisa Akman - Anima