Atiye, 27 Aralık 2019 tarihinde 8 bölümden oluşan ilk sezonun yayımlandığı, senaryosunu Jason George, Nuran Evren Şit ve Fatih Ünal'ın birlikte kaleme aldıkları, aksiyon ve fantastik türündeki Netflix'in ikinci Türk orijinal internet dizisi. Atiye dizisini takip edenler Atiye'nin yeni sezonunu heyecanla bekliyorlar. Atiye 2. sezon ne zaman başlayacak? Atiye yeni bölüm fragmanı...
ATİYE 2. SEZON NE ZAMAN?
Atiye dizisinin 2. sezonu 10 Eylül Perşembe günü dijital yayın platformu Netflix'te olacak.
ATİYE DİZİSİ KONUSU
İstanbullu bir ressam olan Atiye, evrensel sırları ve aynı zamanda kendi geçmişiyle bağları olan bir arkeolojik sit alanını keşfetme macerasına atılıyor.
ATİYE OYUNCULARI
Beren Saat - Atiye
Mehmet Günsür - Erhan
Metin Akdülger - Ozan
Melisa Şenolsun - Cansu/Elif
Başak Köklükaya - Serap
Civan Canova - Mustafa
Tim Seyfi - Serdar
Meral Çetinkaya - Zühre
Cezmi Baskın - Öner
Fatih Al - Nazım
Hazal Türesan - Hannah
Sibel Melek Arat - Seher
Melisa Akman - Anima
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