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ABD'nin Atlanta kentinde, siyahi Rayshard Brooks'u silahla vurarak ölümüne neden olan polis memuru Garrett Rolfe hakkında ağır cinayet ve ağır saldırı dahil 11 ayrı suçlama ile dava açıldı.

Fulton Bölgesi Başsavcısı Paul Howard, düzenlediği basın toplantısında, Brooks’un 42 dakika boyunca polislere karşı "hırçın davranış" sergilemediğini vurgulayarak, bu kişiye, sırtından vurulduktan sonra da polisler tarafından gerekli müdahalenin yapılmadığını belirtti.

Howard, "Brooks, vurulduğu sırada polisler için acil veya ciddi fiziksel bir tehdit oluşturmuyordu.” dedi.

Rolfe’un yargılama sonunda suçlu bulunması halinde idam veya ömür boyu hapis cezası alabileceği kaydedildi.

Rolfe’la birlikte olay yerinde bulunan polis memuru Devin Brosnan’ın da ağır saldırı dahil 3 ayrı suçlamadan yargılanacağı aktarıldı.

RAYSHARD BROOKS CİNAYETİ

Siyahi George Floyd'un Minneapolis’te polis şiddeti sonucunda ölümünün yankıları devam ederken, Georgia eyaletinin başkenti Atlanta'da da siyahi Rayshard Brooks’un polis kurşunuyla hayatını kaybetmesi tartışmaları yeniden alevlendirmişti.

Atlanta Emniyet Müdürlüğünün kamuoyuna açıkladığı ve olayı gösteren kamera görüntülerine göre Brooks, cuma akşamı Wendy's adlı fastfood restoranının önünde "arabaya servis" için beklediği sırada aracında uyuyakalmıştı.

Olay yerine gelen polislerin yaptığı alkol testini geçemediği gerekçesiyle gözaltına alınmak istenen Brooks ile polisler arasında arbede yaşanmıştı.

Yaşanan boğuşmada polisin elektroşok tabancasını alarak kaçmaya başlayan Brooks, elektroşok tabancasını kendisini takip eden polise doğrulttuğu sırada polis memuru Garrett Rolfe tarafından yakın mesafeden 3 el ateş edilerek sırtından vurulmuştu.

Polis, siyahi Amerikalının kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadığını duyurmuştu.

Olayın duyulmasının ardından Rolfe’un görevine son verilmiş, Brosnan da idari izne çıkarılmıştı.

Kentte başlayan büyük protestolar üzerine Atlanta Polis Şefi Erika Shields de istifa etmek zorunda kalmıştı.

25 Mayıs'ta, Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde siyahi George Floyd polis şiddeti sonucunda hayatını kaybetmiş ve ülke genelinde Floyd için büyük protesto gösterileri düzenlenmişti.