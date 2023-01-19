Dünyanın önde gelen teknoloji firmalarından Boston Dynamics, geleceğin çok da uzakta olmadığını kanıtlayan bir video ile izleyenleri şaşkına çevirmeyi başardı. Atlas robotun firma tarafından yayınlanan yeni videosu robotların iş hayatına entegre oluşunun yakın gelecekte gerçek olabileceğinin bir kanıtı olarak dikkat çekti.

KENDİSİNE YOL AÇIYOR!

Videoda Atlas, şaşırtıcı öngörü göstererek alet çantasının kendisini almak için yola çıkmadan önce tahta bir tahtayı büyük bir boşluğa tutup yerleştiriyor. Oradan, bir dizi merdiven tırmanmak, söz konusu tahta boyunca dengeli bir kaç hızlı adımla ilerliyor. Arkasını dönmek için yerinde zıplayarak dönen Atlas, çantayı başının üzerinden yukarıdaki platforma basitçe fırlatıyor. Bu hareketin çok da kibarca olmaması, kırılacak eşyalar için halen bir soru işareti elbette.

— Boston Dynamics (@BostonDynamics) January 18, 2023

“ÖĞRENDİKLERİMİZİN ÜZERİNE KOYACAĞIZ”

Atlas kontrol ekibinde yazılım mühendisi olan Robin Deits, "Parkur bizi robotun fiziksel sınırlamalarını anlamamızı sağlarken dans hareketleri bize tüm vücut hareketinin ne kadar hassas ve hünerli olabileceğini gösteriyor. Atlas projesiyle ilgili önemli olan şey, öğrendiğimiz diğer şeylerin hepsini gelecekte bir arada kullanmamız" şeklinde açıklamalarda bulundu.

YAPILANLAR ‘BASİT’ DEĞİL

2000’lerin başlarına baktığımız zaman birçok farklı teknolojinin robot teknolojilerine geçiş yaptığını görüyoruz. Elbette fabrikalarda da planlanmış, programlanmış robotlar otomobilden, telefona bir dizi farklı ürünün üretimini kusursuz şekilde gerçekleştiriyor. Ancak Atlas’ın yaptıkları bunun çok daha ötesine geçiyor.