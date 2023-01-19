Dünyanın önde gelen teknoloji firmalarından Boston Dynamics, geleceğin çok da uzakta olmadığını kanıtlayan bir video ile izleyenleri şaşkına çevirmeyi başardı. Atlas robotun firma tarafından yayınlanan yeni videosu robotların iş hayatına entegre oluşunun yakın gelecekte gerçek olabileceğinin bir kanıtı olarak dikkat çekti.
KENDİSİNE YOL AÇIYOR!
Videoda Atlas, şaşırtıcı öngörü göstererek alet çantasının kendisini almak için yola çıkmadan önce tahta bir tahtayı büyük bir boşluğa tutup yerleştiriyor. Oradan, bir dizi merdiven tırmanmak, söz konusu tahta boyunca dengeli bir kaç hızlı adımla ilerliyor. Arkasını dönmek için yerinde zıplayarak dönen Atlas, çantayı başının üzerinden yukarıdaki platforma basitçe fırlatıyor. Bu hareketin çok da kibarca olmaması, kırılacak eşyalar için halen bir soru işareti elbette.
— Boston Dynamics (@BostonDynamics) January 18, 2023
“ÖĞRENDİKLERİMİZİN ÜZERİNE KOYACAĞIZ”
Atlas kontrol ekibinde yazılım mühendisi olan Robin Deits, "Parkur bizi robotun fiziksel sınırlamalarını anlamamızı sağlarken dans hareketleri bize tüm vücut hareketinin ne kadar hassas ve hünerli olabileceğini gösteriyor. Atlas projesiyle ilgili önemli olan şey, öğrendiğimiz diğer şeylerin hepsini gelecekte bir arada kullanmamız" şeklinde açıklamalarda bulundu.
YAPILANLAR ‘BASİT’ DEĞİL
2000’lerin başlarına baktığımız zaman birçok farklı teknolojinin robot teknolojilerine geçiş yaptığını görüyoruz. Elbette fabrikalarda da planlanmış, programlanmış robotlar otomobilden, telefona bir dizi farklı ürünün üretimini kusursuz şekilde gerçekleştiriyor. Ancak Atlas’ın yaptıkları bunun çok daha ötesine geçiyor.
AKROBATİK HAREKETLER YAPIYOR
Belirlenen objeyi alabilmek için engeller aşıyor, boşlukları hesaplayarak kendisine köprü kuruyor, merdivenler tırmanıyor ve akrobatik hareketlerle belirlenen noktaya teslim ediliyor. Tahmin edilenden çok daha karmaşık ve dikkatleri çeken bir aksiyonlar bütünü ile karşı kaşıya olduğumuzu açıkça ortaya koyuyor.
İNSANIN YERİNİ ALMASINA İZİN VERİLMEZ!
Bütün bunlara rağmen bir Atlas'ın yakın zamanda teslimat görevlilerinin veya kuryelerin yerini almasını beklemek de acelecilik olabilir. Otonom araçların dahi trafiğe çıkmasının önünde ciddi sendikal ve hukuki engeller olduğunu düşündüğümüz zaman buna ilk etapta izin verilmesini beklemek hayal olacaktır. Ek olarak bu videonun son haline gelmeden önceki testler de yayınlandığında görüldüğü üzere Atlas’ın kusursuz bir görevli olması için atılması gereken daha çok adım bulunuyor. Atlas’ın birçok bölgesinde, ezikler, sıyrıklar ve çizikler görebiliyoruz. Çünkü bu videodaki kusursuz taklaya ulaşana kadar türlü düşüşlere de sahne oldu.
“HENÜZ GELİŞTİRME AŞAMASINDA”
Atlas ekip lideri Scott Kuindersma, "Bu video,robotun insanların yerine geçebilecek kapasiteye sahip olduğunu göstermekten çok yeni kontrol yeteneklerinden bazılarının ve önceki çalışmalarımızla eğlenceli bir gösterisi. Umudumuz, bunun gibi dinamik davranışları kolayca yaratmamıza ve uyarlamamıza izin veren temel teknolojiyi inşa edebilmek. Gerçek, fiziksel olarak zorlu işleri aceleyle gerçekleştirmek için onu ilerleyen dönemde kullanabilmemiz gerektiğidir” dedi.
“ENDİŞELENMEMİZ GEREKEN BU ROBOTLAR DEĞİL”
Kuindersma, “Üretim veya inşaat gibi bir alanda eksiksiz bir çözüm sunmak için bir araya getirmemiz gereken birçok parça var. Bu video, üzerinde çalıştığımız şeyin basit bir kısmını vurguluyor. Bu yüzden belki de endişelenmemiz gereken hiper-çevik akrobotlar değil, yüksek patlayıcılarla donanmış ve polisler tarafından yönlendirilen EOD makineleridir” şeklinde konuştu.
YORUMLAR