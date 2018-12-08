Atletico Madrid, İspanya 1. Futbol Ligi La Liga'nın 15. haftasında sezonun flaş ekibi Deportivo Alaves'i konuk etti.

Mücadelenin 25. dakikasında sahne alan Nikola Kalinic takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Bu golün hazırlayıcısı ise Santiago Arias oldu. Hırvat golcü bu sezon ligdeki ilk golünü attı.

Mücadelenin ilk yarısın da başka gol olmadı.

Karşılaşmada dakikalar 82'yi gösterdiğinde sahneye Antoine Griezmann çıktı. Fransız yıldız attığı golel farkı 2'ye çıkardı.

Mücadelede 87. dakika oynanırken Rodri attığı golel skoru 3-0'a getirdi ve maçın sonucunu belirledi. Atletico Madrid bu sonuçla puanını 28'e yükseltti ve bir maç eksiği bulunan Barcelona ile puanını eşitledi. Alaves ise haftay 24 puanla kapadı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ