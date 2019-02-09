La Liga'nın 23. haftasında Atletico Madrid, ezeli rakibi Real Madrid'i konuk etti. Real Madrid 16. dakikada Carlos Casemiro'nun harika golüyle 1-0 öne geçti.

Dakikalar 25'i gösterdiğinde Griezmann cevap verdi! Angel Correa'nın asistini boş çevirmeyen Fransız yıldız skoru 1-1'e getiren golü kaydetti.

İlk yarıda son dakikalara girilirken Real Madrid penaltı kazandı. Konuk ekipte kaptan Sergio Ramos topun başına geçti ve hata yapmayarak takımını yeniden öne geçiren golü attı. İspanyol yıldız bu sezonki 11. golünü kaydetti.

Real Madrid'de Gareth Bale, 57. dakikada Vinicius Junior'ın yerine oyuna girerken Galli yıldız 74. dakikada skoru 3-1'e getiren golü getirdi.

Maçta 80. dakika oynanırken 62. dakikadan sarı kartı bulunan Thomas Partey, ikinci sarı kartını gördü ve kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.



Mücadelenin kalan dakikalarında gol olmayınca Atletico Madrid, rakibine 3-1'lik skorla boyun eğdi. Real Madrid bu galibiyetle puanını 45'e yükseltti ve 44 puanda kalan Atletico Madrid'in üzerine çıktı.