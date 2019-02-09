La Liga'nın 23. haftasında Madrid derbisi heyecanı yaşanıyor! Atletico Madrid, ezeli rakibi Real Madrid'i konuk ederken Atletico taraftarları, eski oyuncuları Thibaut Courtois'ya tepki gösterdi.

İspanya basınındaki haberlere göre Atletico Madrid taraftarları, Belçikalı file bekçisinin koruduğu kaleye oyuncak fareler ve çeşitli yabancı maddeler yolladı.

2011-2014 yılları arasında Atletico Madrid formasını terleten 26 yaşındaki kaleci, Madrid temsilcisiyle bir lig, bir UEFA Avrupa Ligi, bir Kral Kupası, bir de UEFA Süper Kupası kazanmıştı.