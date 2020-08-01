Atlı polisler Kadıköy sahilinde bayram denetimi yaptı - İSTANBUL

AA

Kurban bayramının ikinci gününde sıcak havanın etkisiyle İstanbulluların bir kısmı sahilleri doldururken, asayişi sağlamak amacıyla görev yapan 4 atlı polis, vatandaşlara sosyal mesafe ve maske takmaları konusunda uyarıda bulundu.Atlı polisler, denetim sırasında vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Bazı vatandaşlar atlı birliklerle fotoğraf çektirirken, bazıları da cep telefonlarıyla o anları kaydetti.Çalışmaları hakkında bilgi veren Atlı Birlik Grup Amirliği personeli Ayten Yüksek, "Sayın Müdürümüzün talimatıyla Atlı Polis Grup Amirliği olarak artık sahillerde daha çok görev alıyoruz. 14 atlı polisimiz ve 8 atımız var. İstanbul'daki tüm sahil bantlarında görev yapıyoruz. Halkımızın huzur ve güvenliği için devriye yapıp, maske ve mesafe kuralına uyulması için vatandaşlarımıza uyarılarda bulunuyoruz." dedi.Asayişin sağlanması ve koronavirüs tedbirlerine uyulması için aralarında 5 kadın polisin de görev yaptığı atlı polislerin, devriyeleri devam edecek.