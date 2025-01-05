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        Haberler Gündem HT Trend Avcılar'da mahalle içinde çarpan araba!

        Avcılar'da mahalle içinde çarpan araba!

        Avcılar'da 17 yaşındaki bir sürücünün mahalle içinde park halindeki 8 araca çarparak ilerlediği anlar kaydedildi. Görüntüler sosyal medyada yayınlanırken sürücünün yakalandığı öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2025 - 15:16 Güncelleme: 05.01.2025 - 16:04
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        Avcılar ilçesinde, babasından izinsiz aldığı otomobille 8 araca çarpıp kaçan 17 yaşındaki çocuk gözaltına alındı.

        AA'da yer alan habere göre ilçede babasına ait otomobili yedek anahtarıyla çalıştırıp ehliyetsiz trafiğe çıkan R.Ç. girdiği sokakta 8 araca çarptıktan sonra kaçmaya çalıştı.

        Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemelerin ardından R.Ç.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

        YAKALANDI, PARA CEZASI KESİLDİ

        Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekiplerince yakalanan R.Ç. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

        R.Ç.'ye ve aracın ruhsat sahibine toplam 37 bin 354 lira para cezası kesildi. Zarar gören araçların sahipleri de şikayetçi oldu.

        Öte yandan, olay bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, R.Ç'nin peş peşe yaptığı kazalar ve kaçma anları yer alıyor.

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