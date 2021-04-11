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Avokado üretimi 5 yılda 3 katına çıktı

Tropikal meyvelerden avokadonun Türkiye'de üretimi son 5 yılda 3 katına çıkarak 18 bin tona ulaşırken, ihracatı 17 katına yükseldi.

Avokado üretimi 5 yılda 3 katına çıktı
AA

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ülkede avokado üretimi son 5 yılda sürekli arttı. Bu üründe üretim 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 40,5 artarak 5 bin 917 tona yükseldi. Son 5 yıllık dönem dikkate alındığında ise 2016'da 1950 ton olan avokado üretiminin 5 kat arttığı görüldü. Söz konusu üretimin tamamı Akdeniz Bölgesi'nde yapıldı. Geçen yıl en fazla üretim 4 bin 930 tonla Antalya'da yapılırken, bu ili 871 tonla Mersin izledi. Avokado üretiminin yapıldığı diğer iller Muğla, Hatay ve Adana oldu. Adana'da ilk kez avokado üretimi gerçekleştirildi.

RUSYA İLK SIRADA

Avokadoda son 5 yılda yaklaşık 3 milyon 529 bin dolarlık ihracat yapıldı. Geçen 1 milyon 479 bin dolarlık ihracat kayıtlara geçti. Söz konusu ihracat 2016'da 85 bin 464 dolar seviyesindeydi. Böylelikle avokado ihracatı 5 yılda 17 katına yükseldi.

Geçen yıl 34 ülkeye avokado ihraç edildi. Bu dönemde en çok ihracat 308 bin 125 dolarla Rusya'ya yapılırken, bu ülkeyi 307 bin 528 dolarla Ukrayna ve 135 bin 725 dolarla Bulgaristan takip etti.

Bu üründe son 5 yılda yaklaşık 7 milyon 348 bin dolarlık ithalat gerçekleştirildi. Geçen yıl 2 milyon 713 bin 701 dolarlık ithalat kayıtlara geçti. Bu ithalatın büyük kısmı Kenya'dan yapıldı. Bu ülkeden 2020'de 1 milyon 799 bin 188 dolarlık avokado ithalatı dikkati çekti. Kenya'yı 325 bin 455 dolarla İsrail takip etti.

Böylece avokadoda son 5 yılda toplam 10 milyon 877 bin 320 dolarlık dış ticaret hacmi oluştu.

ÇİFTÇİLERDEN YOĞUN İLGİ

Avokado üretiminin öne çıkan merkezlerinden Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp, AA muhabirine, söz konusu meyvenin artık aranan bir ürün olduğunu söyledi.

Alp, "Avokadoya talep giderek artıyor. Bu ürün gelecek vadediyor. Şu anda avokado üretmek isteyen birçok üretici var. Çiftçiler avokado üretimi için yatırıma devam ediyor. Dengeli üretim yapılmalı." dedi.

Tarım sektörüne verilen desteklerin üreticiyi teşvik ettiğini belirten Alp, bu yıl ödemelerin geçen yıla kıyasla bir süre geciktiğini ve üreticinin ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını kaydetti.

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