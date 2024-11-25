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        Haberler Dünya Avrupa, ABD yardımı olmadan kendini savunabilir mi? | Dış Haberler

        Donald Trump etkisi: Avrupa, kendini ABD olmadan savunabilir mi?

        Rusya ile olan savaşında Ukrayna'ya desteğinin Joe Biden ve Kamala Harris kadar olmaması beklenen 47. ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa'da endişe yarattı. Buna istinaden Avrupa Birliği'nin yeterli askeri güce sahip olup olmadığı sorusu gündeme geldi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 25.11.2024 - 13:40 Güncelleme: 25.11.2024 - 13:40
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        Avrupa, ABD yardımı olmadan kendini savunabilir mi?
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        47. ABD Başkanı olarak seçilen Donald Trump'la birlikte Avrupa'da askerî açıdan tedirginlik hakim. Ukrayna'ya olan askerî desteği azaltabileceği hatta kesebileceği söylenen Donald Trump, Avrupalı devletlerin stratejisini etkileyebilir.

        NATO'nun başat gücü olan ABD geçtiğimiz yıl savunmaya 850 milyar dolar harcarken ona en yakın olan İngiltere ise yalnızca 65 milyar dolar harcadı. Avrupa ile ABD arasında askerî anlamda bir uçurum hakim.

        Avrupalı devletlerin güvenlikleri NATO'ya ve dolayısıyla ABD'ye bağımlı bir durumdayken ABD'nin bu desteği azaltması durumunda neler olabileceğine dâir senaryolar üretiliyor.

        Financial Times'ta yayımlanan bir makale bu senaryolara ilişkin bir açıklamalar bütünü sundu. Rusya ile Çin arasında giderek artan askeri ve ekonomik iş birliğine dikkat çekilen makalede bu iki süper gücün Avrupa'yı tehdit edebileceğinden söz edildi. Özellikle Arktik Bölgesinde artacağı öngörülen Rusya-Çin ittifakının Avrupa'ya büyük tehdit oluşturabileceği belirtildi.

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        ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanlığı görevini yürüten Christopher Cavoli'ye göre Rusya, Ukrayna savaşından çok daha güçlü bir şekilde çıkabilir.

        Ayrıca artık Rusya Avrupa’yı kendisine doğrudan düşman kabul edeceğinden ilişkilerin düzelmesi de zorlaşacak. Bunun daha evvel farkında olan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 2018 yılında “Avrupa Birliği Ordusu” oluşturulması gerektiğini söylemişti. Macron'a göre Avrupa kendini savunacak öz kuvvete sahip olmak zorunda. Diğer yandan Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius da “Kendimiz için fazlasını yapmalıyız.” diyerek Avrupa savunmasına verdiği önemi dile getirdi.

        Donald Trump ise yine aynı dönemde, Avrupalı devletlere "Ya paranızı ödeyin ya da kendinizi koruyun." demişti.

        Avrupa'nın kendini savunabilmesi için öncelikle dağınık askerî endüstrisini toparlaması gerektiği yorumları yapılırken, savunma endüstrisi alanında CEO olarak görev yapan İtalyan Pierroberto Folgiero, dağınık Avrupa savunma sanayiinin bir an önce toparlanması ve organize edilmesi gerektiğini belirtti.

        Avrupa’da savunma sanayii alanında önemli gelişmeler olduğunu da kaydeden Folgiero, yeteneklerin birleştirilmesinin güçlü bir siyasi irade ile mümkün olacağını ifade etti.

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