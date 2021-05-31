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Pazartesi günü Çekya polisi tarafından gelen talep daha önce de tavsiye edilmişti. Çekya polisi, Çekya Başbakanı Andrej Babis’in görevden alınması tavsiyesinde bulunmuştu.

Başsavcı Pavel Zeman tarafından kapatılan soruşturma, suçlamalara ilişkin yeterli kanıt olmadığı gerekçesiyle bozuldu.

Prag Savcılığı şimdi Babis soruşturmasının lehine veya aleyhine bir karar verecek. Başbakan’dan iddianame isteyen polis ise Babis’in soruşturmasında sonuçların alındığını açıkladı.

Kapatılan davanın yeniden değerlendirilmesine karar veren savcılık davanın ne zaman sonuçlanacağına ilişkin bilgi vermedi.

Çekya Başbakanı Andrej Babis’in dosyasının 34 bin sayfası bulunuyor. Başbakan Andrej Babis Avrupa Birliği fonlarında yolsuzluk ve usulsüzlük yapmakla suçlanıyor.

Çekya Başbakanı Babis, suçlamaları reddederken daha önceki açıklamalarında tehdit yoluyla istifaya zorlandığını belirtmişti.

*AP