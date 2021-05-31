Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünyaDiğer
ABONE OL

Avrupa Birliği fonlarında usulsüzlük yapmakla suçlanan Çekya Başbakanı Babis’in iddianamesi istendi

Çekya Başbakanı Andrej Babis, Avrupa Birliği sübvansiyonlarıyla ilgili sahtekarlık ve yolsuzluğa karıştığı iddiası nedeniyle polis tarafından hakkında bir kez daha soruşturma açılması istendi.

Avrupa Birliği fonlarında usulsüzlük yapmakla suçlanan Çekya Başbakanı Babis’in iddianamesi istendi
HABERTURK.COM

Pazartesi günü Çekya polisi tarafından gelen talep daha önce de tavsiye edilmişti. Çekya polisi, Çekya Başbakanı Andrej Babis’in görevden alınması tavsiyesinde bulunmuştu.

Başsavcı Pavel Zeman tarafından kapatılan soruşturma, suçlamalara ilişkin yeterli kanıt olmadığı gerekçesiyle bozuldu.

Prag Savcılığı şimdi Babis soruşturmasının lehine veya aleyhine bir karar verecek. Başbakan’dan iddianame isteyen polis ise Babis’in soruşturmasında sonuçların alındığını açıkladı.

Kapatılan davanın yeniden değerlendirilmesine karar veren savcılık davanın ne zaman sonuçlanacağına ilişkin bilgi vermedi.

Çekya Başbakanı Andrej Babis’in dosyasının 34 bin sayfası bulunuyor. Başbakan Andrej Babis Avrupa Birliği fonlarında yolsuzluk ve usulsüzlük yapmakla suçlanıyor.

Çekya Başbakanı Babis, suçlamaları reddederken daha önceki açıklamalarında tehdit yoluyla istifaya zorlandığını belirtmişti.

*AP

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberi Suriye'de sızma girişimindeki 2 terörist etkisiz!
DÜNYASuriye'de sızma girişimindeki 2 terörist etkisiz!
SON DAKİKA! Çavuşoğlu: ABD'nin Türkiye ile yakın çalışma arzusu var - HABERLER
DÜNYAÇavuşoğlu'ndan kritik ABD açıklaması
Bosna Hersek'te toplu mezar tespit edildi
DÜNYABosna Hersek'te toplu mezar bulundu
Almanya'da Kovid-19 testlerinde usulsüzlük iddiasına soruşturma!
DÜNYAAlmanya'da Kovid-19 testlerinde usulsüzlük
Danimarka ve ABD’den müttefiklerine ortak dinleme operasyonu
DÜNYADanimarka ve ABD ortaklığında casusluk
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "(AB) ile siyasi temasların kurulması için vakit geldi.''
DÜNYARusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan AB açıklaması
HAYRAN KALDILAR! Son dakika: NATO'dan, Türk askerlerine övgü - VİDEO HABER
DÜNYANATO, Türk askerlerine hayran kaldı!
Belarus'un muhalif lideri Sviatlana Tsikhanouskaya: ''Protaseivich kesinlikle işkence gördü.''
DÜNYABelarus'un muhalif liderinden Protaseivich açıklaması
SON DAKİKA: Bakan Mevlüt Çavuşoğlu Yunanistan'da! Türkiye-Yunanistan aşı sertifikasında anlaştı! - HABERLER
DÜNYATürkiye ve Yunanistan aşı sertifikasında anlaştı!
Teleferik faciasında baş zanlının avukatı: "Fren bloku sorunu kesinlikle onun hatası, bu kesinlikle savunulama
DÜNYATeleferik kazasında baş zanlı acil durum frenini ...