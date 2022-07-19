Avrupa'da rekor kıran sıcaklar: Bini aşkın kişi öldü! 0:00 / 0:00

AA / HABERTURK.COM

Avrupa'nın pek çok bölgesinde rekor kıran sıcaklıklar ve orman yangınlarıyla mücadele edilirken, sıcaklık sebebiyle 1000'den fazla insan öldü ve önümüzdeki haftalarda hayatını kaybedenlerin artması bekleniyor.

10-15 Temmuz arasında İspanya'da yaklaşık 360, Portekiz'de 659 kişi yüksek sıcaklıklar sebebiyle hayatını kaybetti. Yetkililer yüksek sıcaklıklara karşı 'alarm' verirken, önümüzdeki haftalarda İngiltere ve Fransa'da da çok sayıda kişinin öleceğini tahmin ediyor.

Avrupa'daki sıcak hava dalgasının birkaç hafta daha sürebileceği tahmin edilirken, Fransa, İspanya ve Portekiz'de binlerce insan devam eden orman yangınları sebebiyle evlerini boşalttı. Yüksek sıcaklıklar, toplu taşımayı da aksattı, demiryolu hizmetlerinde kesintilere neden oldu. Londra Luton Havalimanı'nda, aşırı sıcakların pistlere zarar vermesi uçuşların ertelenmesine neden oldu.

İSPANYA'DA 70 BİN HEKTARDAN FAZLA ALAN YANDI

İspanya, bir haftadan fazladır süren sıcak hava dalgasında 30 farklı noktada çıkan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Yangınlar sırasında şu ana kadar 2 bin hektarlık alanın yandığı ve 1’i itfaiyeci olmak üzere 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Resmi verilere göre, İspanya'da bu yıl şimdiye kadar 70 bin hektardan fazla alanın yandığı ve bunun son 10 yılın en büyük rakamı olduğu belirtildi.

İNGİLTERE, BU HAFTA EN SICAK GÜNÜNÜ YAŞAYABİLİR

İngiltere'de bu hafta 40 santigrat dereceye kadar çıkacağı tahmin edilen sıcaklıklarla ülkenin en sıcak gününün yaşanabileceği ifade edildi.

İngiltere Meteoroloji Kurumu (Met Office), sıcaklıkların ilk kez 40 santigrat dereceye ulaşabileceği ve sağlıklı insanlar arasında ciddi hastalık ve hatta ölüm riski oluşturabileceğini dikkate alarak ilk defa aşırı sıcaklık uyarısı yaptı.

Seyahat, sağlık hizmetleri ve eğitimi olumsuz etkileyen aşırı sıcaklıklara yönelik "kırmızı" alarmın 19 Temmuz'a kadar süreceği bildirildi.

İngiltere'de şimdiye kadar kaydedilen en yüksek sıcaklık, 2019'da bir rekor olan 38,7 santigrat derece olarak tespit edilmişti.

FRANSA'DA 14 BİNDEN FAZLA KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Fransa'daki yerel yetkililer, güneybatı Fransa'daki Gironde bölgesinde devam etmekte olan orman yangınlarının 14 bin 800 hektarlık alanı yok ettiğini ve bölgeden 14 binden fazla kişinin tahliye edildiğini aktardı.

Fransa'nın bazı bölgelerinde hava sıcaklığı 40 derecenin üzerine çıktı. Yetkililer, sıcaklıkların bazı bölgelerde 42 dereceye ulaşabileceğine dair uyardı. Fransa, 38 bölgesi için mümkün olan en yüksek uyarı olan "kırmızı alarm" yayınladı ve bölgede yaşayan insanları "son derece dikkatli olmaya" çağırdı.

BM'DEN TOPLU İNTİHAR UYARISI

BM Genel Sekreteri António Guterres, dünyanın dört bir yanındaki hükümetlerin insanları aşırı sıcaklığın etkilerinden korumak için çabalarken, hasara yol açan orman yangınları ve sıcak hava dalgalarının insanlığın "toplu intihar" ile karşı karşıya olduğunu konusunda uyardı.

António Guterres, iklim krizini görüşmek üzere pazartesi günü bir araya gelen 40 ülkeden bakanlara şunları söyledi:

"İnsanlığın yarısı sel, kuraklık, aşırı fırtına ve orman yangınları nedeniyle tehlike bölgesinde. Hiçbir millet bağışık değildir. Yine de fosil yakıt bağımlılığımızı beslemeye devam ediyoruz. Bir seçeneğimiz var. Toplu eylem veya toplu intihar. Bizim elimizde."

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.