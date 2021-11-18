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Avrupa'daki otomobil satışlarında pandemi ve çip krizi kaynaklı düşüş sürüyor. Avrupa Birliği (AB), Birleşik Krallık ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarında 2021 Ekim ayında yüzde 29.3 düşüş yaşandı.

Bu dönemde kıta genelinde 798 bin 693 adet otomobil satıldı. 2020 yılı Ekim ayında ise Avrupa otomobil pazarı 1 milyon 129 bin 211 adetti.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) tarafından hazırlanan rapora göre, Avrupa Birliği (AB), Birleşik Krallık ve EFTA ülkelerinde otomobil satışları 2021 Ocak-Ekim döneminde ise yüzde 2.7 arttı.

Yılın ilk 10 ayında Avrupa'daki toplam otomobil satışları 9 milyon 960 bin 706 adet seviyesinde gerçekleşti. 2020 yılı aynı döneminde ise otomobil pazarı 9 milyon 696 bin 993 adetti. ACEA'ya göre, Avrupa otomobil pazarı, Temmuz ayından bu yana küçülmeye devam ediyor.

2021 Ekim ayı sonunda Türkiye, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2.2 artış ve 475 bin 312 adet ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 6'ıncı ülke olarak yer aldı.

SATIŞLAR EN ÇOK KOMŞUDA ARTTI

Rapordaki veriler doğrultusunda, Avrupa otomobil pazarı ülkelere göre değerlendirildiğinde ise Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre en fazla düşüş gösteren pazarlar sırasıyla yüzde 54.8 ile Litvanya, yüzde 39.2 ile Avusturya ve yüzde 35.7 ile İtalya oldu.

Geçen yılın aynı ayına göre en fazla büyüme gösteren pazarlar sırasıyla yüzde 16.7 ile İrlanda ve yüzde 6.5 ile İzlanda oldu.

Avrupa'da 2021 yılı Ocak-Ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine düşüş yaşanan pazarlar da sırasıyla yüzde 12.2 ile Litvanya, yüzde 9.1 ile Belçika ve yüzde 7.1 ile Hollanda oldu. Ocak-Ekim döneminde en fazla büyüme gösteren pazarlar sırasıyla yüzde 31.9 ile Yunanistan, yüzde 31.3 ile İzlanda ve yüzde 29.7 ile Norveç oldu.