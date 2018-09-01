Avrupa Ligi grupları kuraları çekildi: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Akhisar'ın rakipleri belli oldu

Avrupa Ligi'nde grup kuraları Monaco'da çekildi.

Beşiktaş, I Grubu'nda; Genk, Malmö ve Sarpsborg'la; Fenerbahçe ise D Grubu'nda Anderlecht, Dinamo Zagreb ve Spartak Trnava ile eşleşti.

Kupa Şampiyonu Akhisarspor'un rakipleri ise J Grubu'nda Sevilla, Krasnodar ve Standart Liege takımları oldu.

İlk iki sırayı alan takımların bir üst tura çıkacağı turnuvanın ilk maçları 20 Eylül'de oynanacak.

Final maçı ise 29 Mayıs'ta Bakü'de.

Avrupa Ligi'nde gruplar şöyle oluştu.

A Grubu: Bayer Leverkusen, Ludogorets, FC Zürih, AEK Larnaca

B Grubu: FC Salzburg, Celtic, Leipzig, Rosenborg

C Grubu: Zenit, Kopenhag, Bordeaux, Slavia Prag

D Grubu: Anderlecht, FENERBAHÇE, Dinamo Zagreb, Spartak Trnava

E Grubu: Arsenal, Sporting Lizbon, Karabağ, Vorskla

F Grubu: Olympiakos, Milan, Real Betis, Dudelange

G Grubu: Villareal, Rapid Wien, Spartak Moskova, Rangers

H Grubu: Lazio, Marsilya Frankfurt, Apollon

I Grubu:BEŞİKTAŞ, Genk, Malmö, Sarpsborg

J Grubu: Sevilla, Krasnodar, Standart Liege, AKHİSARSPOR

K Grubu: Dinamo Kiev, Astana, Rennes, Jablonec

L Grubu: Chelsea, PAOK, Bate Borisov, Vidi

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