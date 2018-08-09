Greenbrier-AstraRail
İş-Yaşam
Haberler > Ekonomi > İş-Yaşam > Avrupa'nın en büyüğü Adanalı şirketi satın aldı

Avrupa'nın en büyüğü Greenbrier-AstraRail Türk Rayvag'ın çoğunluk hissesini satın aldı

Avrupa'nın en büyük vagon üreticisi olan Greenbrier-AstraRail, Adana merkezli Türk şirketi Rayvag Vagon'un çoğunluk hissesini satın aldı. Şirketin yüzde 32 hissesi ise kurucu Asım Süzen'de kaldı.

09.08.2018 - 14:56 | Güncelleme:

Greenbrier Europe grubunun şirketlerinden Greenbrier-AstraRail, sektörün en büyüklerinden ABD'li Greenbrier ve AstraRail şirketlerinin birleşmesi ile Avrupa'da faaliyet göstermek üzere geçtiğimiz yıl kuruldu. Polonya merkezli şirket bu birleşmenin ardından Avrupa'nın en büyük vagon imalat, mühendislik ve onarım şirketi haline geldi.

6 ülkede üretim tesisi ve tüm operasyonlarında 4 bin kişinin çalıştığı Greenbrier-AstraRail'in son durağı Türkiye oldu. Şirket, Türkiye'de hızla büyüyen vagon pazarına Adana merkezli Rayvag Vagon'un yüzde 68 hissesini alarak girdi. Satış fiyatı ise açıklanmadı.

Greenbrier'ın AstraRail ile birleşmesinden önce Türkiye'de fabrika kurmak ve yılda 1000 vagon üretmek istediğine yönelik haberler basında yer almıştı. Şirket Türkiye'ye fabrika kurarak değil, firma satın alarak girmeyi tercih etti.

'ÇOK ÖNEMLİ FIRSATLAR VAR'

Şirketten yapılan açıklamada Türkiye'nin Asya ile Avrupa arasında çok önemli bir ulaşım köprüsü olduğuna ve kıtalararası demiryolu sevkiyatlarına dikkat çekilerek vagon pazarında çok ciddi fırsatlar olduğu belirtildi.

Açıklamada Türkiye'de yük taşımacılığı sektörünün hızla büyüdüğünü ve Türk hükümetinin mevcut demiryolu sistemini modernize etmeye kararlı olduğunun altı çizildi. Demiryollarında yolcu ve yük taşımayı özel sektöre açan yasanın 2014 yılında çıkmasının demiryollarındaki taşımacılık faaliyetleri artarken, 2023 yılına kadar 65 milyon tonluk bir hacme ulaşması bekleniyor.

Greenbrier Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su William A Furman da kouyla ilgili bir açıklama yaparak, "Biz Türkiye ve Akdeniz'i global taşımacılık sistemi içerisinde kilit olarak görüyoruz. Türkiye'ye girmemiz Avrupa'daki operasyonlarımızın genişlemesi açısından bizim için çok mantıklı" dedi.

2007'DE KURULDU

2007 yılında kurulan Rayvag, Adana'da kurulu vagon ve yedek parçaları üreticisi. Şirketin kurucusu olan Asım Süzen, satışın ardından yüzde 32 hisseye sahip olacak.

Yapılan anlaşmayı değerlendiren Süzen, Rayvag olarak büyümek istediklerini ancak Greenbrier'in yatırımı olmadan bu ölçekte büyümenin gerçekleşemeyeceğini söyledi.

Süzen, "Greenbrier - AstraRail'in Avrupa demiryolu standartlarına uygun kargo trenleri tasarlamaktaki uzmanlığının yanı sıra dünya çapındaki üretim sistemleri ve tedarik pratikleri, Türkiye'nin demiryolu taşımacılığındaki artarak büyüyen talep için Rayvag'ın pozisyonunu güçlendiriyor. Greenbrier'in finansal gücü de Rayvag'a önümüzdeki yıllarda Türkiye'de beklenen ciddi büyümeye karşılık verecek bir ortaklık sağlıyor" dedi.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.