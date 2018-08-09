Greenbrier Europe grubunun şirketlerinden Greenbrier-AstraRail, sektörün en büyüklerinden ABD'li Greenbrier ve AstraRail şirketlerinin birleşmesi ile Avrupa'da faaliyet göstermek üzere geçtiğimiz yıl kuruldu. Polonya merkezli şirket bu birleşmenin ardından Avrupa'nın en büyük vagon imalat, mühendislik ve onarım şirketi haline geldi.

6 ülkede üretim tesisi ve tüm operasyonlarında 4 bin kişinin çalıştığı Greenbrier-AstraRail'in son durağı Türkiye oldu. Şirket, Türkiye'de hızla büyüyen vagon pazarına Adana merkezli Rayvag Vagon'un yüzde 68 hissesini alarak girdi. Satış fiyatı ise açıklanmadı.



Greenbrier'ın AstraRail ile birleşmesinden önce Türkiye'de fabrika kurmak ve yılda 1000 vagon üretmek istediğine yönelik haberler basında yer almıştı. Şirket Türkiye'ye fabrika kurarak değil, firma satın alarak girmeyi tercih etti.

'ÇOK ÖNEMLİ FIRSATLAR VAR'

Şirketten yapılan açıklamada Türkiye'nin Asya ile Avrupa arasında çok önemli bir ulaşım köprüsü olduğuna ve kıtalararası demiryolu sevkiyatlarına dikkat çekilerek vagon pazarında çok ciddi fırsatlar olduğu belirtildi.

Açıklamada Türkiye'de yük taşımacılığı sektörünün hızla büyüdüğünü ve Türk hükümetinin mevcut demiryolu sistemini modernize etmeye kararlı olduğunun altı çizildi. Demiryollarında yolcu ve yük taşımayı özel sektöre açan yasanın 2014 yılında çıkmasının demiryollarındaki taşımacılık faaliyetleri artarken, 2023 yılına kadar 65 milyon tonluk bir hacme ulaşması bekleniyor.

Greenbrier Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su William A Furman da kouyla ilgili bir açıklama yaparak, "Biz Türkiye ve Akdeniz'i global taşımacılık sistemi içerisinde kilit olarak görüyoruz. Türkiye'ye girmemiz Avrupa'daki operasyonlarımızın genişlemesi açısından bizim için çok mantıklı" dedi.

2007'DE KURULDU



2007 yılında kurulan Rayvag, Adana'da kurulu vagon ve yedek parçaları üreticisi. Şirketin kurucusu olan Asım Süzen, satışın ardından yüzde 32 hisseye sahip olacak.

Yapılan anlaşmayı değerlendiren Süzen, Rayvag olarak büyümek istediklerini ancak Greenbrier'in yatırımı olmadan bu ölçekte büyümenin gerçekleşemeyeceğini söyledi.

Süzen, "Greenbrier - AstraRail'in Avrupa demiryolu standartlarına uygun kargo trenleri tasarlamaktaki uzmanlığının yanı sıra dünya çapındaki üretim sistemleri ve tedarik pratikleri, Türkiye'nin demiryolu taşımacılığındaki artarak büyüyen talep için Rayvag'ın pozisyonunu güçlendiriyor. Greenbrier'in finansal gücü de Rayvag'a önümüzdeki yıllarda Türkiye'de beklenen ciddi büyümeye karşılık verecek bir ortaklık sağlıyor" dedi.

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