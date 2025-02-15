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        Haberler Magazin Avrupa turnesine Almanya'da başladı

        Avrupa turnesine Almanya'da başladı

        İbrahim Tatlıses, Avrupa turnesine Almanya'da başladı. Tatlıses, konser sırasında Hülya Avşar ile bir telefon görüşmesi yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.02.2025 - 16:37 Güncelleme: 15.02.2025 - 16:37
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        Avrupa turnesine Almanya'da başladı
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        İbrahim Tatlıses, Almanya Mannheim Rosengarten’de bir konsere imzasını attı. Dört gece üst üste Avrupa'da vereceği konserlerin ilk ayağında binlerce Tatlıses hayranı, salonu tıka basa doldurdu.

        Avrupa’nın farklı şehirlerinden İbrahim Tatlıses özlemini gidermeye gelen gurbetçi hayranları konserin başından sonuna kadar Tatlıses’i tezahürat yağmuruna tuttu. İmparatora olan sevgilerini alkışlara döken izleyenler yıllara damgasını vuran; 'Sarhoş, Bebeğim', 'Bir Kulunu Çok Sevdim', 'Mavi Mavi' gibi şarkılarla hem eğlenip dans etti, hem de duygusal anlar yaşadı.

        Birbirinden eşsiz şarkılarla coşkunun bir an olsun eksilmediği gecede sıra 'Hülya' şarkısına geldiğinde hem imparatoru hem de izleyenleri büyük bir sürpriz karşıladı. İbrahim Tatlıses’i arayan Hülya Avşar binlerce kişi eşliğinde usta sanatçı ile tarihe geçecek bir konuşma yaptı. Telefonu “Derdini söyle, nedir derdin?” sözleriyle açan İbrahim Tatlıses herkesi güldürdü. Hülya Avşar’ın sesinin duyulduğu anlarda salonda alkışlar ve ıslıklar yükseldi. Avşar kızının; “Seni çok seviyorum, canımsın sen benim. Orada alkış tutan, ‘Hülya’ diye bana seslenen herkesi tek tek öpüyorum” sözlerine karşılık imparator “Biz de seni çok seviyoruz, sadece yüzüne karşı değil, her zaman söylüyorum” dedi.

        İbrahim Tatlıses, telefon görüşmesinin ardından Hülya Avşar ile haftanın beş günü sürekli olarak konuştuklarını, kendisini hiç yalnız bırakmadığını ve sürekli olarak sağlık durumunu sorduğunu sevenleriyle paylaştı. İmparator Avşar kızına olan sevgisini “Hülya Avşar dosttur, candır can!” sözleriyle herkese ilan etti.

        İbrahim Tatlıses'in Avrupa maratonu Nürnberg, München, Rotterdam, Londra, Amsterdam, Bochum konserleri ile devam edecek.

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        #İbrahim Tatlıses
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