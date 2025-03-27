Avukatından Mahir Polat açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik terör soruşturmasında tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde rahatsızlanarak hastaneye sevk edildi.

Avukatı Erkam Erdem, Polat'ın tekrar koğuşuna getirildiğini belirterek şunları söyledi:

"Koğuşuna alındığı haberini aldık. Soruşturma aşamasında detaylı olarak sağlık durumuyla ilgili raporumuzu sunduk. Taleplerimiz kabul görmedi. Dün akşam itibarıyla yaşadığımız durumda yaşam hakkıyla ilgili ağır bir ihlal olduğunu görüyoruz. İtirazımızı yaptık. Doktorundan bugün yeniden rapor alıp itirazımıza ekledik. Kalbindeki damarlarda tıkanıklık vardı. İki hafta önce stent takıldı. İki hafta sonra da kontrolü vardı. Stres kalp krizi riskini getirdi, düzenli takip edilmesi lazım."